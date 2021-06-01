Kripto Para Uzmanı David Maltas’tan Yatırım Yapacaklara Uyarılar

Hatay Kırıkhan da doğan ve küçük yaşlardan beri teknoloji ile iç içe olan; günümüzde kripto para yatırımcılığı ve danışmanlığı yapan David Maltas“14 yaşımda adım attığım çalışma hayatıma büyük bir teknoloji şirketi ile çalışarak başladım. Sıfırdan başlayarak ve iyice güçlenerek en baştan bir otel inşa ettim. 2016 yılına geldiğimizde 50 Milyon Euro değerinde Bitcoin yatırımı yaparak kripto para dünyasına ilk adımımı attım. Bu konuda çoğu insana ciddi paralar kazandırdım ve kazandım“ dedi.

Sanal para insanların yeni yeni duyduğu ve alıştığı bir para biçimidir. Bu konuda fikirlerini belirten David Maltas “Sanal para alınırken dikkat edilmesi gereken birçok şey var. Öncelikle bu para piyasasını ve sanal para borsasını takip etmek önemli, çünkü bu sayede nasıl yatırım yapılmalı az çok fikir sahibi olunur.” Kendisinin de zaman zaman kripto para danışmanlığı yaptığını belirten David Maltas “Ciddi anlamda paralar kazandırıyorum ve kazanıyorum. Son dönemde kripto para yatırımı yaygınlaştığı kadar riski de arttı. Güven duymadığınız borsaya kesinlikle girmeyin. Geçtiğimiz ay Thodex olayının sonrasında bu konuda duyarlılık biraz daha arttı. Ancak yine de faal olan merdivenaltıkripto para borsasının olduğunu konuşuluyor. Bütün kazancımızı emanet edeceğimiz kurumları daha dikkatli seçmeliyiz. Profesyonel anlamda tavsiye verecek konumda olmayanların telkinleri ile paranızı riske atmayın” diyerek bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

David Maltas kimdir?

David Maltas, “Ben okumayı çok istedim ve lise bire kadar eğitimime devam ettim. Ama daha sonra ailevi nedenlerden dolayı okulumu bırakmak zorunda kaldım. Aslında teknolojiye ve dijital dünyaya olan merakım bu sıralarda başladı. Arkadaşlarım yanımda oyun oynarlarken ben o oyunların nasıl yapıldığı ile ilgili düşüncelere dalıyordum. Teknoloji ve yazılım benim nefes alabildiğim en güzel alanlar. İlk başlarda asıl işim olan yazılıma şimdi sadece gerekli olduğunda dönüyorum. Bu benim için hobiden daha farklı bir şeydir aslında. Tamamen hayat tarzım şekline dönüşmüş bir durumda ve hayatımın önemli bir parçası.” dedi. Evli olan genç David Maltas,Kaan ve Buğra adında iki erkek evlat sahibidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.