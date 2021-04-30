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Kripto para transferinde yeni kriter

Kripto para piyasasında düzenleme çalışmaları sürüyor. Ödeme hizmeti şirketlerinin sisteme dahil edilmesi ve işlemlerin bankada başlayıp, bitmesi planlanıyor.

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30.04.2021 10:05:14
Kripto para transferinde yeni kriter

Kripto para alım-satım platformlarında son bir haftada dört firmanın birden dolandırıcılığa bulaşması bu alanda bir regülasyonun gelmesi konusunda devam eden çabaları hızlandırdı.

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, sektörle temaslar devam ederken, görüşülen konuların en önemlilerinden biri de paranın kaynağı, piyasaya girişi ve çıkışı ile şüpheli işlem kriterleri.

Düzenleyici kurumlar ile kripto para ve ödeme kuruluşlarının temaslarında bankadan başlayıp bankada sonlanacak bir sistem üzerinde duruluyor. Bankadan direkt ya da ödeme kuruluşları üzerinde aktarılan paranın satışta da benzer bir şekilde tamamlanması öngörülüyor.

UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNİMİ

Müşterinin tanınması da oldukça önemli. Ödeme hizmeti veren şirketler bu alanda düzenlemenin yapılması ile birlikte bu alana girmek istediklerini belirtirken bir yandan aracı kurumların da düzenlemeden sonra istekli oldukları belirtiliyor.

Burada kritik nokta ise 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya girecek olan uzaktan müşteri edinimindeki kriterlerin bu firmalara da uygulanması. Bilindiği gibi uzaktan müşteri ediniminde oldukça fazla güvenlik kriteri var.

50'Yİ AŞKIN İŞLEM KRİTERİ VAR

Bankalar ve ödeme hizmeti şirketlerinde gözetim ve denetim oldukça fazla olduğu için katı kurallar olacak. İkinci en önemli kriter de şüpheli işlem kriteri olarak değerlendiriliyor.

Halihazırda 50'yi aşkın kriter uygulayan firmalar var. Ama aynı zamanda özdenetim de gerekiyor. Firmaların kendilerinin alacağı önlemler de paranın geldiği yeri tespit etme açısından kullanılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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