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Kripto para şirketi yanlışlıkla milyonlarca dolarlık Bitcoin dağıttı

Kripto para şirketi BlockFi, yanlışlıkla kullanıcı hesaplarına milyonlarca dolar değerinde Bitcoin gönderdi.

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Google News - Timeturk
22.05.2021 18:56:30
Kripto para şirketi yanlışlıkla milyonlarca dolarlık Bitcoin dağıttı

ABD merkezli BlockFi, hem kripto para yatırımcılarına faiz sunması hem de alım satımlar sonrasında aylık promosyon ödemeleri yapmasıyla tanınıyor.

Şirket, 18-31 Mart arasında gerekli hacim şartlarını yerine getiren kullanıcılara ödül olarak gönderilecek promosyonların ABD stablecoin (USDC) cinsinden yatırılacağını açıklamıştı. Ancak bunun yerine yanlışlıkla Bitcoin'le ödeme yapılınca ortalık karıştı.

​Hata, kullanıcıların Twitter ve Reddit gibi platformlardan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Bazı kullanıcıların hesabına 700 Bitcoin civarı (yaklaşık 240 milyon TL) kripto para yatırıldı.

Independent'in haberine göre, 14 Mayıs'ta BlockFi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda bazı kullanıcılara hatalı miktarda promosyon ödemesi yapıldığı, ekibin söz konusu kişilerle iletişime geçtiği ifade edildi.

'PARALARI GERİ ÖDEYENLERE 500 DOLAR'

Öte yandan, yatırılan kripto paraları hesaplarından çekerek şahsi cüzdanlarına ya da başka cüzdanlara aktaran kişiler, BlockFi'den yaptıkları işlemin suç olduğunu ve kendilerine dava açılabileceğini belirten bir e-posta aldıklarını söyledi. Paraları geri ödeyenlereyse 500 dolar verileceği açıklandı.

Bazı kullanıcılarsa hesaplarından USDC türünden para çekmek isteseler bile işlem yapamadıklarını, BlockFi altyapısında ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

Şirketin açıklamasına göre olaydan en fazla 100 kişi etkilendi ve diğer müşterilerin hesaplarında bir sorun yaşanmadı.

BlockFi CEO'su Zac Prince, yatırılan Bitcoin miktarının, 'şirketin sahip olduğu toplam Bitcoin miktarının küçük bir kısmına' denk geldiğini söyledi. Dolayısıyla yaşanan hatanın şirketi maddi açıdan tehlikeye sokması öngörülmüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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