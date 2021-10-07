Kripto para piyasasında yükseliş sürecek mi?

Coinbase uzmanlarına göre, kripto para piyasasında yükselişin sürmesi için dört önemli neden var. Yaklaşan ETF onayı, Fed’in kriptoyu yasaklamama kararı, Bitcoin’in enflasyona karşı bir önlem olarak çekiciliği ve Lightning Network’ün hızla benimsenmesi.

Kripto piyasası Ekim ayında iyi bir başlangıç yaptı. En büyük kripto para olan BTC ekim ayında 2013 yılına kıyasla %77 oranında yükseldi. Topluluk tarafından bu yükselişin bir nedeni olarak Fed Başkanı yorumu gösteriliyor. Fed Başkanının yorumundan sonra Bitcoin ve Ethereum fiyatları %10'dan fazla yükseldi.

Ekim ayı amiral BTC için 50.000 doları geçmesiyle yüksek bir notla başladı. Sadece Bitcoin deği aynı zamanda tüm kripto piyasasının da değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Yükseliş eğilimi sürecek mi?

Coinbase uzmanlarına göre, yükselişin sürmesi için dört önemli neden var. Yaklaşan ETF onayı, Fed'in kriptoyu yasaklamama kararı, Bitcoin'in enflasyona karşı bir önlem olarak çekiciliği ve Lightning Network'ün hızla benimsenmesi.

Powell'ın kriptoyu yasaklama niyeti yok! Yükselişin sürmesinin ilk nedeni, FED Başkanı Jerome Powell'ın kripto para birimlerini yasaklama niyetinde olmadığı açıklaması ve piyasanın bu olumlu cevaptan sonra yükselişe geçmesi.

Diğer bir neden ise yaklaşan ETF onayı. Sonunda ABD'deki ilk BTC borsa yatırım fonunu göreceğimize dair büyük umutlar var. SEC, CME ile işlem gören Bitcoin vadeli işlemlerini destekliyor gibi görünüyor.

Bitcoin, tüm ağın daha hızlı hareket etmesini sağlayan “katman 2” çözümü olan Lightning Network'ün hızla benimsenmesiyle destekleniyor. Artık yaklaşık 3.000 Bitcoin (transferini destekleyebiliyor. Hem Twitter hem de El Salvador'un Chivo cüzdanı Lightning Network üzerinde çalışmaları sürdürüyor.

Bitcoin, enflasyona karşı avantajlı bir yatırım aracı olarak görülüyor. Geçen hafta, dünyanın önde gelen merkez bankaları, enflasyonun Covid etkisinden dolayı yükselmeye devam edeceğini düşünüyor.

Euro kullanan ülkelerde, Eylül enflasyonu yıllık bazda %3,3 artarak 12 yılın en büyük artışıoldu. Bu, tüketici fiyatlarının Ağustos ayında %5,2 arttığı ABD'ye kıyasla sönük kaldı.

Bu yıl kripto tarihinin en büyük boğa koşusu yaşandı. Bitcoin beş ayda 50.000 dolar arttı. Daha da önemlisi, dijital varlıklar, DeFi protokolleri ve NFT'ler gibi varlıklar da dahil olmak üzere giderek daha fazla benimsenmeye başladı.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.