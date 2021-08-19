Kripto para piyasasında sürpriz gelişme

Kripto para yatırımcılarının çoğunluğunun Bitcoin yerine Ethereum için karar kılmaya başlaması, uzmanlara göre yatırım trendlerinin yavaş yavaş başka bir yöne doğru kaydığına işaret ediyor olabilir.

Kripto paralar toplum içerisinde kendilerine yer aramaya devam ediyorlar. Bu sonuç, Gemini, Coin Market Carp ve The Seedly'nin yayınladığı, Singapurlu yatırımcıların yatırım trendlerini araştıran bir çalışma ile analiz edildi. Çalışmanın sonucunda kripto paraların giderek yükselen bir talep ile karşılaştığı belirtildi. Çalışmaya katılan 4.348 kişinin %67'si, halihazırda kripto paralara yatırım yaptıklarını söyledi. Bitcoin hayranlarını da şaşırtabilecek bir sonuç ortaya çıktı. Çünkü söz konusu yatırımcıların büyük çoğunluğu Bitcoin yerine Ethereum (ETH)'a yatırım yaptıklarını açıkladılar.

limenya.com'un haberine göre, Ethereum Bitcoin'den Popüler Çalışmaya katılanlardan kripto paralara yatırım yapanlar arasından %78'i Ethereum'a yatırım yaptıklarını belirttiler. Bitcoin için ise bu oran %69 civarında kaldı. Cardano (ADA) ise %40 ile bronz madalyayı hak etti. Kazananlar kürsüsünde yerini kaptıran Binance Coin (BNB) ise %31 seviyesinde kaldı. Ethereum (ETH)'un bu çalışmada Bitcoin'in önünde yer almasının nedenlerinden biri de, merkezsiz finans (DeFi) sektörünün Singapur'da inanılmaz derecede bir kripto para trendi haline gelmesi sayılabilir. Kripto paraya yatırım yapanlardan %59'u merkezsiz finans sektörüne yatırım yaptığını açıkladı. Yatırımcıların %41'i ise, kripto paraları bir enflasyondan kaçış aracı olarak portföylerine eklediğini söyledi. Çalışmaya katılanların %26'sı ise daha çok NFT alanıyla ilgilendiklerini belirtti..

Bununla birlikte çalışmada, yaşanan Covid-19 pandemisi ve ülkede kripto para ticaretinin yükselişi arasında direkt olarak bir bağlantı olduğu söylendi.

Katılımcıların %67'si, korona krizinin başlamasından sonra Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paralara daha fazla yatırım yapmaya başladıklarını ifade ettiler. Singapur'daki çalışmada, kripto para yatırımcılarının ortalama olarak 29 yaşında olduğu ve yine ortalama olarak yaklaşık 52.000 dolar yıllık gelirleri olduğu ortaya çıktı. Ancak yatırımcıların cinsiyetleri açısından gözle görülür bir dengesizlik bulunuyor. Çalışmaya katılan yatırımcıların yalnızca %20'si kadın olarak belirlendi. Ethereum fiyatı bu yazının yazıldığı anlarda Binance verilerine göre günlük olarak %1.26 kayıp ile 3.236 dolardan işlem görürken Bitcoin ise 46.761 dolar civarında bulunuyor..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.