Kripto para piyasasında şimdi de Paritex vurgunu! 50 milyon TL’lik açık…

Thodex vurgunu hafızalardaki yerini korurken, şimdi de yerli kripto para borsalarından Paritex’te işlemler durdu. Paritex’e 13 Eylül’den bu yana erişim sağlanamıyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Yerli kripto para borsalarından Paritex'te işlemler durdu. CEO'luğunu Özgür Serkan Uslu'nun yaptığı Paritex'e 13 Eylül'den bu yana erişim sağlanamıyor.

Yeni Akit'te yayımlanan habere göre; Paritex'in resmi sitesi “paritex.com”a giriş yapanlar 13 Eylül 2022 tarihinden beri “Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemiz planlı bakıma alınmıştır” uyarısıyla karşılaşıyor. Yaklaşık 50 milyon TL'lik kullanıcı paralarının iç edildiği iddiaları yükselirken, yüzlerce mağdur savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Paritex CEO'su Özgür Serkan Uslu'nun yurtdışına firar etme endişesini sosyal medya platformlarında dile getiren mağdurlar, THODEX vurgunundaki senaryoların yaşanmaması için yargı ve MASAK'ın harekete geçmesini istiyor.

USLU'NUN İLK VURGUNU DEĞİL

İşleme kapatılan Paritex'in sahibi Özgür Serkan Uslu'nun aynı zamanda MPAX Coin'i de saadet zinciri şeklinde pazarlayarak 12 bin kişi mağdur ettiği, hakkında 76 dolandırıcılık dosyasının yargıya taşındığı saptandı. Konuya ilişkin ulaştığımız Özgür Serkan Uslu, sorunun yazılımcıdan kaynaklandığını iddia ederek, kullanıcılara parasını iade ettiklerini savundu. Ancak Uslu'nun tarafımıza ulaştırdığı para transferi dekontlarının çoğunun eski tarihli, bazılarının ise “gönderilen” değil, “gelen” para transferi olduğu tespit edildi.

Paritex ile gündeme gelen kripto para piyasalarındaki vurgun haberi ilk değil! Ünlü mankenlerle yaptığı reklamlar sonrası piyasadan oldukça yüklü miktarda para girişinin sağlandığı kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer de yaklaşık 2 milyar dolar vurgun yaparak yurt dışına kaçmıştı. Arnavutluk'ta yakalanan Türkiye'ye iade işlemleri süren Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor.