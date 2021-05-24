Kripto para piyasasında büyük değer kaybı

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 7'den fazla değer kaybederek 1.5 trilyon doların altına indi.

Bitcoin yüzde 4 değer kaybederek 35 bin 198 dolara indir. BTC'nin piyasa değeri 657 milyara düştü ancak piyasa hakimiyeti yüzde 44'e yükseldi.

Ethereum da değer kaybetti. ETH fiyatı yüzde 5 azalarak 2 bin 138 dolar oldu.

Ripple ise uzun süre sonra bir doların altıda. XRP pifayı yüzde 11'den fazla değer kabederek 81 cente geriledi.

Dogecoin de düşen kripto paralardan. DOGE'nin fiyatı yüzde 9 düşerek 31 cent oldu.

BİTCOİN TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bugün kripto para piyasalarında gerçekleşen düşüşün ardından Bitcoin tekrar yükselişe geçti.

35 bin 198 dolara kadar düşen Bitcoin, gerçekleşen yükselişle 38 bin 800 doları gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.