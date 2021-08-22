Kripto para piyasasında boy gösteren Türk projeler

AVAX projesi başta olmak üzere Argon, Smaugs NFT, OMLira, BABI, TFBX gibi farklı Türk projeleri kripto para piyasasında var olma mücadelesi veriyor.

Bitcoin'in tekrar 50 bin dolar sınırına gelmesiyle umut tazeleyen kripto para piyasasında Türk projeler de yavaş yavaş boy göstermeye başladı. Farklı alanlara hitap eden projeler potansiyel olarak umut vadediyor.

Avalanche nedir?

Mesut Çevik ve Ahmet Usta'nın kurucu ekip içerisinde yer aldığı Avaxtars NFT projesinin de temelinde bulunan Avalanche yani AVAX en önemli Türk girişimi olarak gösteriliyor. İşletim sistemleri ve ağlar konusunda önemli çalışmaları olan Emin Gün Sirer'in kurduğu Avalanche platformu merkeziyetsiz finans projeleri, finansal varlıklar ve değişim borsaları için temel oluşturmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya giriş yapan AVAX kripto parası 50 cent seviyesinden bugün 50$ seviyesine gelmiş durumda ve yatırımcısına 100 kat kazandırdı. Önümüzdeki dönemde de duracak gibi görünmüyor.

Smaugs NFT nedir?

Smaugs NFT ağırlıklı olarak BSC ağında işlem gören ve yapay zekâ ile merkeziyetsiz NFT Pazar yerini bir araya getiren bir proje. Topluluk desteği ile yol haritasına uymaya çalışan Smaugs NFT ay sonuna kadar üst sıralarda bir borsaya çıkacağını ve bir mobil oyun yayınlayacağını duyurdu. Bir ay içerisinde dibe vurduğu yerden yükselmeye başlayan SMA parası 10 kat artmış durumda. Vaadlerini yerine getirirse önünde uzun bir yol var.

Argon nedir?

Argon projesi SadeceOn veya Bionluk gibi freelancer olarak tanımladığımız türü kripto para dünyasına getiriyor. Kendi ağını da geliştiren Argon iş üreten ve iş yaptırmak isteyenlerin arasında kripto parası ile köprü kuruyor. BSC ağında başlayan proje farklı ağları da entegre etmek için çalışıyor. Yeni haberlerin de etkisiyle iki kat artarak 10 cent seviyelerine gelmiş durumda.

BABI nedir?

Yeni piyasaya çıkan Babylons NFT projesi tam bir topluluk hakimiyetinin olduğu NFT pazarı olarak tanımlanıyor. Ferrum Network ve Bitexen tarafından desteklenen proje önemli bir yatırım da almıştı. Hali hazırda ApeSwap üzerinde DEX tarzında ticareti var ve ticarete açıldığı anda 10 kata yakın kazandırdı. Yakın dönemde önemli ortaklıklara da imza atacak.

OMLira nedir?

OMLira daha önce de bahsettiğimiz üzere Yemeksepeti platformuna ERC-20 tabanlı bir rakip olarak geliştirilmişti. Ne yazık ki kripto para düzenlemeleri sonrasında bu imkânsız hale geldi. Şu anda kendi pazar yerini oluşturarak bir e-ticaret platformu haline gelme projesi var. Hali hazırda Uniswap üzerinde ticarete açık.

TFBX nedir?

TrueFeedBack projesi bir uygulama üzerinden devam ediyor ve TFBX kripto parası mevcut. Daha önce Türksat dahil farklı teknoloji firmalarında danışmanlık veya yöneticilik yapan Ali Çıbıkdiken tarafından hayata geçirildi.

Kullanıcılar uygulamada reklamlara tıklıyor, haberleri okuyor, anket dolduruyor, mini oyunlar oynuyor ve belirli oranda TFBX kazanıyor. Böylece anket ve reklam konusunda yatırımcılar ile kullanıcılar buluşturmuş oluyor. TFBX kripto parası Uniswap ve Bithumb Global borsalarında işlem görüyor.

Kaynak: Donanımhaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.