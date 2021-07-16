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TIMETURK / EKONOMİ / Kripto para piyasasında ‘Binance’ sendromu

Kripto para piyasasında ‘Binance’ sendromu

Kripto para piyasalarında durgunluk devam ederken Binance farklı ülkelerden düzenleyici kurumların hedefinde...

2 Saat Önce
2021-07-16 18:58:52
Kripto para piyasasında ‘Binance’ sendromu

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Kripto para piyasasında son günlerde Binance ile ilgili yaşananlar yeni endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

BloombergHT'nin aktardığı habere göre son aylarda farklı ülkelerdeki düzenleyiciler tarafından hedef alınan Binance son olarak birkaç ay önce çıkardığı hisse senedine dayalı token satışlarını durdurdu.

Apple, Tesla ve Coinbase gibi şirketlerin tokenize edilmiş halini Nisan ayında çıkaran Binance, yayımladığı bir blog gönderisinde “Hisse senedi tokenleri için desteğimizi sonlandırıyoruz ve odağımızı diğer ürünlere kaydırıyoruz” dedi.

Binance son günlerde İtalya ve İngiltere'den gelen yasaklama ve lisans haberleriyle gündeme gelmişti. İngiltere'deki Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), dünyanın en büyük kripto para Borsası olan Binance'i yasakladığını duyurmuştu.

FCA aynı zamanda Binance internet sitesi ile ilgili bir uyarı yayımlayarak insanları kripto varlıklardan yüksek kazanç elde edebileceklerini öne süren reklamlara karşı dikkatli olmaya çağırmıştı.

İtalya'nın mali düzenleme kurumu CONSOB, Binance'ın ülkede yatırım hizmeti sunmak için yetkisi olmadığını açıkladı. “İnternet sitelerinin bir kısmı ingilizce olsa bile Binance grubuna ait şirketler İtalya'da yatırım hizmeti sağlama yetkisine sahip değil” diyen kurum, tasarruf sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

ABD de soruşturma açmıştı

ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi de Mayıs ayında Binance'e soruşturma açtı. Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istemişti.

Cayman Adaları'na kurulan Binance'ın Singapur'da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi bulunmuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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