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TIMETURK / EKONOMİ / Kripto Para Piyasasında Ayı Sezonu ve Boğa Sezonu

Kripto Para Piyasasında Ayı Sezonu ve Boğa Sezonu

Kripto para birimleri ile ilgili haberlerde ve paylaşımlarda sıklıkla ayı sezonu ve boğa sezonu terimleri ile karşılaşılıyor.

2 Saat Önce
2021-08-12 20:18:19
Kripto Para Piyasasında Ayı Sezonu ve Boğa Sezonu

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Peki, nedir bu ayı ve boğa piyasaları? Ayı piyasasında mı yoksa boğa piyasasında mı olduğumuz nasıl anlaşılır?

Boğa Piyasası Nedir?

Boğa piyasası, piyasalarda ve fiyatlarda yükselişin beklendiği ve artışların gerçekleştiği yukarı yönlü dönemler için kullanılıyor. dolayısıyla boğa piyasalarında varlıkların fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme hakim oluyor.

Boğa piyasası başlamadan önce genellikle piyasaya yeni yatırımcılar gelmeye başlar. Ayrıca analistlerin grafik yorumlarının da genellikle yukarı yönlü olduğu görülür. Kripto para birimlerin görülen boğa piyasalarında bazı coin'lerin çok ciddi bir artış grafiği çizdiği ve 100 kata kadar artışlar yaşandığı ifade edilebilir.

Bunlara ek olarak boğa piyasalarında korku azalır ve korku hissiyatının yerini açgözlülüğe bıraktığı görülür. Yani yatırımcılar artık kripto para alımı yaparken korkmadan ama kazanma hırsı ile hareket etmeye başlar.

Ayrıca boğa piyasalarında ve hemen öncesinde kripto para ve Bitcoin işlem hacimlerinin de artmaya başladığı görülür. Bu da aslında hem eski yatırımcıların alım yapması hem de yeni yatırımcıların piyasaya girmesi ile oluşan bir durum olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan 2020 yılında bir boğa piyasasında başlangıcında olup olmadığı büyük tartışma yaratmıştı.

Bitcoinhaber.net adlı kripto para haber sitesinde de belirtildiği gibi o dönemde alınan bazı sinyaller boğa sezonun başladığının işaretleri olarak değerlendirildi.

Ayı Piyasası Nedir?

Aslında ayı piyasasında boğa piyasasında yaşanan durumların tam tersinin gerçekleştiği ifade edilebilir. Ayı sezonunda işlem hacimleri düşmeye başlar, yatırımcılarda korku hissiyatının hakim olmaya başladığı görülür ve piyasadaki yatırımcı sayısında azalmalar yaşanır.

Ayı piyasaları, boğa piyasalarının aksine kripto para fiyatlarında düşüşlerin beklendiği dönemler olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla ayı sezonu olarak anılan dönemlerde grafiklerin genel yönünün aşağı olduğu ifade edilebilir.

Bu noktada ayı ve boğa piyasasının Bitcoin ve kripto para birimlerinde bir döngü içinde ilerlediğini ve her iki dönemde de riski en aza indirmek için temkinli hamleler yapmanın gerekli olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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