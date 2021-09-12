Kripto para piyasasında 'ayı' korkusu hortladı!

Bitcoin’de yaşanan gerileme diğer kripto paralarda da panik satışlara yol açtı. Yaşanan bu hızlı geri çekilme akıllara nisan ayı ortasında başlayan ve temmuz sonuna kadar süren düşüş trendini getirdi. Yatırımcılar bir anda ‘yeni bir ayı piyasasına mı giriyoruz?’ sorusunu sormaya başladı.

Hem hisse senedi hem döviz hem de kripto paralar için hareketli bir hafta geride kaldı. Borsalar düşerken dolar yükseldi. 1,5 ayda yüzde 80 artan Bitcoin'de Salı günü yaşanan çöküş genele yayıldı. Peki, sert rüzgarların estiği tüm piyasalarda yönü hangi gelişmeler belirleyecek? Kritik seviyeler nerelerde?

Geride bıraktığımız hafta tüm piyasalar açısından oldukça hareketli geçti. COVID-19 pandemisinde ortaya çıkan varyantların ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceğine yönelik endişeler ve ABD'de enfl asyona yönelik artan riskler nedeniyle küresel hisse senedi piyasaları satıcılı bir seyir izledi.

Dünya Gazetesi'nden Ufuk Korcan'ın haberine göre; özellikle ABD borsalarında yönün aşağıya dönmesi Borsa İstanbul'da da son günlerde yaşanan yükseliş hareketini sona erdirdi. 27 Temmuz'da 1.342 puandan tırmanışa geçen BİST 100 Endeksi, 2 Eylül'de 1.485 puanı görmüştü. Ancak yurtdışından esen olumsuz havayla endeks yeniden 1.440 puanın altına indi.

Doların ateşi yükseldi

Delta varyantının küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ve parasal teşviklerin geri çekilebileceği beklentileri döviz piyasalarında da etkili oldu.

Küresel risk iştahının azalmasıyla dolar, diğer ülke para birimleri karşısında değer kazandı. İçeride ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun odağın manşet enfl asyondan çekirdek enfl asyona çevrildiğini söylemesi kurlarda yukarı yönlü hareketi destekledi. Piyasalarda faiz indirim beklentilerinin öne çekilmesiyle dolar/TL paritesi 8.28 seviyelerinden 8.50'nin üzerine doğru hareketlendi.

Kriptoda sert hareket

Salı günü Bitcoin'de yaşanan sert düşüş de kripto para piyasasını salladı. 21 Temmuz'da 29.300 dolar seviyelerinden tırmanışa geçen Bitcoin, 7 Eylül Salı günü 52.920 doları gördü. Yaklaşık 1.5 ayda yüzde 80'e yakın değer kazanan Bitcoin bir anda 42.843 dolara indi. Bitcoin'de yaşanan gerileme diğer kripto paralarda da panik satışlara yol açtı. Yaşanan bu hızlı geri çekilme akıllara nisan ayı ortasında başlayan ve temmuz sonuna kadar süren düşüş trendini getirdi. Yatırımcılar bir anda ‘yeni bir ayı piyasasına mı giriyoruz?' sorusunu sormaya başladı.

Kripto paralar için kritik viraja girildi

Bitcoin'deki sert düşüşün ardından yeni bir düşüş trendine girildiğini söylemek için henüz erken. Ancak zorlu bir sürecin başladığı söylenebilir. Çünkü Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kripto paralara yönelik yapacağı düzenlenmeler için geri sayım başladı. Ekim-kasım aylarında açıklanması beklenen bu düzenlemeler kripto paralar için kritik öneme sahip. Önümüzdeki günlerde bu düzenlemelere yönelik beklentilerin bir satış baskısı yaratması beklenmiyor. Hatta ekim-kasım aylarına kadar kripto paralarda yukarı yönlü hareketin hızlanarak süreceğini bekleyenlerin sayısı da oldukça fazla.

48 bin dolara dikkat!

Kısa vade için Bitcoin'in 48 bin dolar seviyesinin üzerine çıkıp çıkamayacağı önemli. Bu seviyenin üzerine kalıcı olarak çıkılamaması halinde 43 bin puan seviyeleri yeniden görülebilir.

Buranın altında ise bir diğer güçlü destek noktası 37 bin dolarda bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 48 binin üzerinde kalınması durumunda yükseliş 60-64 bin dolardaki direnç noktalarına kadar sürebilir. Daha yukarılarda ise 80 bin 100 bin dolar yeni hedefler. Bu noktada şu uyarıyı yapmakta yarar var. Kripto paralarda sert fiyat hareketleri yaşanabiliyor. Dolayısıyla toplam tasarruflarınızın küçük bölümüyle bu piyasalarda işlem yapmak gerekiyor.

Dolarda yükseliş sürecek mi?

Küresel gelişmeler ve Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla 8.50 seviyelerini test eden dolar/TL paritesinde 8.45 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde 8.50 önemli direnç noktası. 8.50 seviyesi üzeri fiyatlamalarda 8.56 ve 8.60 seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Aksi takdirde, 8.45 seviyesi destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altındaki diğer destek noktaları 8.40 ve 8.35'te. Özellikle Merkez'in faiz kararı kısa vadede kurlar üzerinde etkili olacak.

Borsada 1.413 puan önemli

Bankacılık hisseleri önderliğinde 1.475 puanın altına inen BİST 100 Endeksi'nde gözler hem global ekonomiye ilişkin gelişmelere hem de Merkez Bankası'nın 23 Eylül'deki faiz kararına çevrilmiş durumda. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1.453 altında kapanış gerçekleştiren endekste satışların devamı halinde 50 günlük ortalamaya denk gelen 1.413 ve 1.400 seviyesi destek olarak izlenecek. BİST 100 endeksinde yükselişlerde 1.453, 1.470 ve 1.490 seviyeleri direnç, aşağıda ise 1.430 ve 1.413 seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.