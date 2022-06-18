Kripto para piyasası eriyor! Bitcoin son 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'deki resesyon endişelerinden payını alan kripto paralarda erime sürüyor.

Kripto para piyasası haftasonuna kayıplarla girerken toplam piyasa değeri 900 milyar doların da altına geriledi.

Bitcoin yüzde 5,89 düşüşle 19,632.52'a geriledi. Bitcoin'in son 7 günlük düşüşü yüzde 34 oldu! Böylece Bitcoin 2020'den beri ilk kez 20 bin doların altına geriledi.

En yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum yüzde 7,63 düşüşle 1,019.15 dolara kadar indi. Ethereum'un son 7 günlük düşüşü yüzde 39 oldu.

Solana yüzde 7,52 düşüşle 29.04 dolara geriledi.

Dogecoin yüzde 4,40 düşüşle 0.05459 cente kadar indi. Dogecoin bu seviyeleri son olarak 2021'de görmüştü.

Bu düşüşlerle kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,77 gerileyerek 878 milyar dolara geriledi.