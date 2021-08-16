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TIMETURK / EKONOMİ / Kripto para piyasalarında son durum: Elon Musk, Doge’u yine uçurdu!

Kripto para piyasalarında son durum: Elon Musk, Doge’u yine uçurdu!

Kripto para piyasaları yükselişine devam ederken Elon Musk'un açıklaması nedeniyle Doge yine yükseldi.

1 Saat Önce
2021-08-16 11:39:59
Kripto para piyasalarında son durum: Elon Musk, Doge’u yine uçurdu!

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 2.2 yükseldi.

NTV'nin Coingecko'dan aktardığı bilgilere göre piyasaların toplam büyüklüğü 2.1 trilyon dolara ulaştı.

Piyasaların öncü para birimi Bitcoin de aynı süre zarfında yüzde 1.8 artış gösterdi. BTC'nin fiyatı 47 bin 468 dolara yükselirken piyasa hakimiyeti yüzde 47.47'ye geriledi.

Kripto para dünyasının ikinci büyük para birimi Ethereum da yüzde 1.6 artış gösterdi. ETH'nin fiyaı 3 bin 285 dolara çıktı.

Son bir haftayı yüzde 65 yükselişle kapatan Ripple, 24 saatte yüzde 2.1 değer kaybetti. XRP'nin fiyatı 1.29 dolara geriledi.

MUSK YİNE DOGE'U UÇURDU

NBA takımlarından Dalas Mavericks'in sahibi ABD'li milyarder Mark Cuban, Dogecoin için 'en güçlü ödeme aracı' dedi.

CNBC'nin tweetine yanıt veren Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, "Bir süredir bunu söylüyorum" dedi.

Milyarder girişimci Musk'un bu açıklamasından sonra DOGE'un fiyatı hızla yükseldi. Son 24 saatte yüzde 10 değer kazanan DOGE'un fiyatı 33 cente geldi. DOGE'un 1 haftalık kazancı ise yüzde 40.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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