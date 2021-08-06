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TIMETURK / EKONOMİ / Kripto para piyasaları yeniden yükselişe geçti

Kripto para piyasaları yeniden yükselişe geçti

Haftaya kötü başlayan kripto para piyasaları üst üste 2 gündür yükseliyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

9 Saat Önce
2021-08-06 11:26:09
Kripto para piyasaları yeniden yükselişe geçti

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Pazartesi ve salı günlerini kayıpla geçiren kripto para piyasaları yeniden yükselişe geçti.

Dün yüzde 5 artan piyasalar son 24 saatte yüzde 3,5 artış gösterdi. Coingecko'nun verilerine göre piyasaların aktif büyüklüğü 1.73 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin cephesinde de artış görüldü. BTC yüzde 5.3 yükselişle 40 bin 952 dolara çıktı. BTC böylece yeniden 40 bin doları aşmış oldu. BTC'nin piyasa hakimiyeti de 0.42 artarak yüzde 44.43 oldu.

Ethereum, BTC'ye göre daha az yükseliş gösterdi. ETH'nin fiyatı yüzde 3.4 artarak 2 bin 771 dolara çıktı.

Ripple cephesinde ise henüz bir sıçrama görülmedi. XRP'nin fiyatı yüzde 2.2 artarak 73 cent yükseldi.

Son dönemlerde 20 cent bandına sıkışan Dogecoin'deki artış sadece yüzde 1 oldu. DOGE'un fiyatı halen 20 cent.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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