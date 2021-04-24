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Kripto para krizi devam ediyor: GoldexCoin de erişime kapatıldı

Kripto para borsasında Thodex ve VeBitcoin'in ardından, GoldexCoin'e de erişim sağlanamıyor.

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24.04.2021 14:39:02
Kripto para krizi devam ediyor: GoldexCoin de erişime kapatıldı

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiasıyla birlikte tartışmaların odağı haline gelen kripto para borsalarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu.

Haber Global'in aktardığına göre yatırımcılar paralarını geri alamazken, platforma erişim sağlanamamaya başladı. Yatırımcılar sosyal medyada söz konusu kripto parayı tavsiye eden yüksek takipçili hesaplara tepki gösteriyor.

Kripto para alım satım platformu Goldexcoin konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23.04.2021 Saat 19.20 de açılışını yaptığımız Gldx Token'in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel problem yaşanmıştır. Gece boyu yapılan incelemeler sonucu bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında her hangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23.04.2021 saat 19.20 den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır. Diğer tüm alım satımlar aktiftir.

Kullanıcılarımızın tüm varlıkları soğuk cüzdandadır. Herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir. Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token'in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz. Bizi takip etmeye devam edin.Goldexco.in Ailesi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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