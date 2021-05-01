Kripto para işlemlerinde kimlik tespiti mi yapılacak? Kripto para piyasasında önemli değişiklikler yaşandı. Alınan yeni kararlar doğrultusunda kripto paraların terör ve suç örgütlerine aktarımının önüne geçmek için alınan önlemlerden kripto para platformları da sorumlu olacak. Yeni düzenleme ile kripto para platformları ayrıntılı kimlik tespiti yapacak. Bitcoin yatırımcıları da Bitcoin alım satımında kimlik mi istenecek sorusunu sormaya başladı.

Kripto para işlemlerinde kimlik tespiti mi yapılacak? Kripto para piyasasında önemli değişiklikler yaşandı. Alınan yeni kararlar doğrultusunda kripto paraların terör ve suç örgütlerine aktarımının önüne geçmek için alınan önlemlerden kripto para platformları da sorumlu olacak. Yeni düzenleme ile kripto para platformları ayrıntılı kimlik tespiti yapacak. Bitcoin yatırımcıları da Bitcoin alım satımında kimlik mi istenecek sorusunu sormaya başladı.

Ülkemizde ve dünyada her geçen gün kripto paralara yatırım artıyor. Kripto paraların merkeziyetçi bir yapıdan uzak olması ve denetlenebilirlik dışı olması nedeniyle törör örgütleri ve suç örgütleri de kripto paralara yönelmiş durumda. Bu durumun önüne geçmek isteyen hükümet kripto paralar ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kripto para yatırımları olan vatandaşlar da Kripto para işlemlerinde kimlik tespiti mi yapılacak? Bitcoin alım satımında kimlik mi istenecek? sorusunu sormaya başladı.

Kripto para işlemlerinde kimlik tespiti mi yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kripto varlık hizmet sağlayıcıları", suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler yönetmeliğine dahil edildi. Yeni tedbirler ile kripto para işlemlerinde kimlik isteneceği iddiaları da ortaya atıldı. Peki Bitcoin alım satımında kimlik mi istenecek? Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak. Aynı kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak.

Bitcoin alım satımında kimlik mi istenecek?

Her işlem için kimlik tespiti istenmeyecek. Sadece terörün ve suç örgütlerine aktarılmasını önlemek için toplum yararı gözetilerek şüpheli görülen işlemlerde kimlik rtespiti istenecek.

Kripto para platformlarının yükümlülükleri arttı

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girdi.

Belli tutarın üstündeki işlemlerde kimlik tespiti

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak. Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı tedbir alacak. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, tutar gözetmeksizin şüpheli işlemleri hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek zorunda olacak. Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde MASAK denetimi kapsamına da girdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.