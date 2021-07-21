Kripto para endüstrisini umutlandıran anket

Kripto endüstrisi, kitlesel kurumsal benimsemenin ilerleyen süreçte artacağını gösteren yeni bir Fidelity anketi ile birlikte biraz moral buldu.

Fidelity Digital Assets tarafından yapılan bir anket, kurumsal yatırımcıların % 90'ının 2026 yılına kadar kripto paraya yatırım yapacağını ortaya koydu.

Ankete Asya, Avrupa ve ABD'den 1.100'ün üzerinde kurumsal yatırımcı katıldı.

Fidelity Digital Assets tarafından yapılan yeni bir ankete göre, kripto para varlıklarına sahip olan kurumsal yatırımcıların (servet yöneticileri, vakıflar vb.) sayısı geçtiğimiz süreçte önemli ölçüde arttı ve gelecekte de artmaya devam edecek.

Ankete göre, kurumsal yatırımcıların %70'i yakın gelecekte kripto para satın almayı planlıyor. Anket katılımcılarının %90'ından fazlası da 2026 yılına kadar kripto para yatırımı yapmayı planladıklarını belirtiyor.

Kripto para endüstrisi düzenli olarak iyimser anketler yayınlıyor. Şirketin büyüklüğü ve daha geniş finansal piyasalardaki etkisi göz önüne alındığında Fidelity bulguları bir hayli dikkate değer. Bulgular, piyasaların aylarca süren bir çöküşe saplandığı bir zamanda sektör için de umut verici bir haber olarak görülüyor.

Fidelity Digital Assets başkanı Tom Jessop, yükseliş bulgularını profesyonel para yöneticileri arasında kripto paraya yönelik “artan bir karmaşıklığa” ve son krizlerden kaynaklanan farklı finansal tutum arayışlarına bağlıyor.

Jessop konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Salgın ve buna yanıt olarak alınan mali ve parasal önlemler, birçok kurumsal yatırımcının yatırım tezlerini tanımlaması ve operasyonel hale getirmesi için bir katalizör oldu.” dedi.

Kripto Yatırımcılarının Şüpheleri

Söz konusu ankette ABD, Avrupa ve Asya'da eşit olarak dağılmış 1.100'den fazla kurumsal yatırımcının görüşleri alındı. Anketteki “kripto para sahipliği”, doğrudan kripto para varlıklarına sahip olmak veya kripto alanındaki şirketlere yatırım yapmak olarak tanımlandı.

Anketin bir diğer dikkate değer özelliği ise Asyalı yatırımcıların şu anda dünyanın diğer bölgelerine nazaran önemli ölçüde daha fazla kripto yatırımı yapması. Ancak ABD ve Avrupa'daki yatırımcıların da hızla kripto para varlıklarını artırdığını görülüyor.

Bununla birlikte, kurumlar arasında kripto paraya karşı hâlâ daha bazı şüpheler var. Yatırımcılar, fiyat oynaklığını kripto para satın almaya karşı başlıca caydırıcı sebep olarak görüyor; ve aynı zamanda piyasa manipülasyonu riski konusundaki endişelerini de açıkça dile getiriyor.

Kaynak: Limenya

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.