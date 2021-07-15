Kripto para borsasına bir darbe de İtalya’dan

İtalya'da yetkililer Binance adlı kripto para borsasının ülkede faaliyette bulunma yetkisinin olmadığını açıkladı. Daha önce Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin söz konusu platforma kısıtlama ya da yasak getiren ülkeler olmuştu

İtalya'da yetkililer Binance adlı kripto para borsasının ülkede faaliyette bulunma yetkisinin olmadığını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte İtalya, Binance kripto para borsasının yasaklandığı ülkeler arasına girdi.

İtalya'da piyasa regülatörleri, web sitesinde İtalyanca hizmet veren Binance Group adlı şirketin ülkede yatırım hizmetleri ve diğer faaliyetlerde bulunamayacağını duyurdu.

İngiltere haziran ayında, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak kabul edilen Binance'ın faaliyetlerini yasaklamıştı.

Daha önce Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin söz konusu platforma kısıtlama ya da yasak getiren ülkeler olmuştu.

Çin, mayıs ayında finansal kurumların ve ödeme şirketlerinin kripto para birimi işlemleriyle ilgili hizmetler sunmasını yasaklamış ve yatırımcıları da spekülatif kripto ticaretine karşı uyarmıştı.

Çin'in bu adımı kripto paralarda değer kaybıyla sonuçlanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.