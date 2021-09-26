Kripto para borsası Huobi, kullanıcıların hesaplarını kapatacak

Huobi, Çin kullanıcılarının hesaplarını sene sonuna kadar kapatacak.

Bloomberg HT'den Sadi Kaymaz'ın aktardığına göre Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etmesinin ardından alım satım platformları eyleme geçti. Daha önce yeni kullanıcı kayıtlarını durduğunu açıklayan Huobi, bu kez mevcut kullanıcı hesaplarının sene sonuna kadar kapatılacağını ilan etti.

Çinli kullanıcılar Binance ve OKEx gibi popüler platformların da benzeri kararlar alacağına kesin gözüyle bakıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.