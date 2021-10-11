DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / EKONOMİ / Kripto para borsası Coinzo kapandı; kullanıcılar ne yapacak?

Kripto para borsası Coinzo kapandı; kullanıcılar ne yapacak?

Günlük 500 milyon lirayı aşkın işlem hacmiyle en yoğun kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Firma duyuruyu internet sitesinden yaptı.

3 Gün Önce
2021-10-11 21:38:30
Kripto para borsası Coinzo kapandı; kullanıcılar ne yapacak?

ERİŞİM 6 AY SÜREYLE AÇIK KALACAK

Yapılan açıklamada kullanıcıların kripto para ve Türk Lirası bakiyelerinin güvende olduğu ve çekilebildiği belirtildi.

Coinzo.com'a giren kullanıcılar şu duyuruyla karşılaştı: "Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. www.coinzo.com'a erişim 6 ay süresince açık olacaktır.

Kullanıcılarımız bu süreç içerisinde TRY ve kripto para bakiyelerini çekebilecek, alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri kullanabileceklerdir.

Coinzo platformunda alım/satım işlemleri 11 Ekim 2021 Pazartesi saat 09:00 itibariyle durdurulmuştur. Faaliyet sonlandırma süreci için ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Destek ekibimiz bu süre boyunca kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Süreç hiç bir kullanıcımızın mağdur olmaması için özenle yönetilecektir.

Milliyet

Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak kullanıcılarımızın karşısına yine “kripto para ve blockchain” sektöründe yeni projelerle çıkmayı hedeflemekteyiz."

KULLANICILARIN YAPMASI GEREKENLER

Coinzo sitesinde kullanıcıların yapması gereken işlemler şu şekilde sıralandı:

"1. www.coinzo.com ‘da kayıtlı e-mail adresi ve şifresi ile giriş yapılmalı.

2. Çekim işlemleri için gerekli güvenlik prosedürü olan iki aşamalı doğrulamanın aktif edilmesi gerekmektedir.

3. Kullanıcılarımızın bakiyelerinde bulunan Türk Lirası ve kripto para varlıklarını çekmeleri gerekmektedir.

-Türk Lirası çekim işlemleri için ;

Türk Lirası çekim işlemleri için kullanıcılarımızın doğrulanmış Coinzo hesabındaki isim ve soy isim ile eşleşen bir banka hesabına çekim işlemi yapması gerekmektedir.

Akbank'a yapılacak çekim işlemleri havale olarak 7/24 gerçekleşecektir. Diğer bankalara yapılan çekim işlemleri EFT olarak bankacılık mesai saatleri içerisinde gerçekleşecektir."

İzmir merkezli Coinzo 2018 yılından bu yana faaliyet göstermekteydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş