DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Turistik Doğu Ekspresi' bugün yeniden seferlerine başladı
İstanbul'da suya zam geldi
Dünyanın en yaşlı ailesinin uzun yaşam sırrını biliyor musunuz?
İstanbul'da suya zam mı geldi? Suya ne kadar zam yapıldı? İSKİ zammı yüzde kaç?
THK'nın tartışılan uçakları yenileniyor
Bandırmaspor, Balıkesirspor'u 3-0 yendi
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye'ye övgü
Kerim Altıay kimdir? Kerim Altıay istifa mı etti?
Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Restoran usulü çıtır tavuk nasıl kızartılır?
Necmettin Batırel kimdir? Necmettin Batırel nereli, kaç yaşında?
Karamollaoğlu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklama
Danilo Zanna ve eşi tek celsede boşandı
Türkiye’ye yeni bir ödeme sistemi geliyor
Revgan-i sade nedir?

TIMETURK / EKONOMİ / Kripto para borsası Bitay AB ve ABD'den onay aldı

Kripto para borsası Bitay AB ve ABD'den onay aldı

Bitay'ın Ceosu Avrupa Birliği ve Amerika'dan kripto para alım-satım ve saklama lisansı aldığını açıkladı.

3 Saat Önce
2021-12-15 14:23:54
Kripto para borsası Bitay AB ve ABD'den onay aldı

Bitay'ın kripto para alanında çözümler üreten CEO'su Niyazi Yılmaz, Bitay'ın Avrupa Birliği'nde (AB) kripto para alım-satım ve saklama lisansı ile ABD'de kripto para platformu olarak 11 eyalette faaliyet göstermek üzere ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'ndan (FinCEN) onay aldığını bildirdi.

Online olarak düzenlenen toplantıda açıklama yapan Yılmaz; pek yakında globalde halka açık satışa sunulacak olan BTY Token ve işlevleri hakkında önemli detaylar aktardı.

BTY Token satışı ile Türkiye'den globale açılan ilk kripto para borsası olduğunu belirten Yılmaz, 1 Haziran'dan itibaren kurumsal yatırımcılara satışa sunulan BTY Token'ın halka açık satışına temmuz sonunda başlanacağını ifade etti.

Yurt dışında büyümenin Bitay'ın en önemli gündem maddesi olduğunu belirten Niyazi Yılmaz, "Bitay olarak, Türkiye'de yabancı şirketlerle rekabet edebilmek için hizmet tarafında hep bir adım önde gitmemiz gerekti. Şimdi de bu tecrübemizle yurtdışına açılmaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Estonya'daki lisanslı şirketimizi Ocak 2021'de kurduk. Bir ay arayla ABD'de FinCEN'den iznimizi aldık. Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu, yani ülkemizi çevreleyen bölgede ve Hindistan'da yeni işbirliklerine imza atmak üzere görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Hedefimiz öncelikle bölgede büyümek, ardından globalde ilk 20 arasına girmek." dedi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş