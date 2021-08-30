Kripto para borsası Bilaxy hacklendi! ''Ağır kayıp var''

Doğu Afrika bölgesi merkezli Bilaxy borsası hacklendi. Borsadan yapılan son açıklamada, saldırıda ağır bir kayba uğrandığı bildirildi.

Kripto para evreninde borsa güvenliği ve soğuk cüzdanların önemi bir kez daha anlaşıldı. Afrika merkezli bir borsa olan Bilaxy hacklendi. Borsanın Twitter ve Telegram hesaplarından ise hack olayının ardından ilk açıklamada şöyle denilmişti:

“Bilaxy'nin sıcak cüzdanı hacklenmiştir. Lütfen Bilaxy hesaplarınıza fon göndermeyin. Şu anda kontrol ve düzeltme aşamalarında zamanla yarışıyoruz.”

Bilaxy, bu açıklamanın ardından saatler süren bir sessizliğe büründü. Yaklaşık 24 saat sonra ikinci bir açıklama geldi. Bu açıklamada, olaya ilişkin daha fazla detaya yer verildi.

Bilaxy'nin ERC-20 sıcak cüzdanının 28 Ağustos günü TSİ 21.00 – 22.00 aralığında ciddi bir saldırıya uğradığı, hacker'ın 295 farklı ERC-20 token'ından henüz bildirilmeyen miktarda ele geçirdiği ve bir başka adrese aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, ilerleyen günlerde sistem güvenliği denetimi ve soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yapılması için profesyonel güvenlik kurumlarıyla çalışılacağı vurgulandı. Olayın polis teşkilatına bildirileceği, fonları geri alabilmek için tüm çabaların sarf edileceği belirtildi.

Açıklamaya göre Bilaxy, bu olayda ağır bir kayba uğradı. Hizmetlerin yeniden başlatılmasının çok zaman alacağı, en az 2 hafta boyunca sistem mimarisini yeniden oluşturmak için çalışılacağı ifade edildi.

Saldırı sırasında ele geçirilemeyen token'ların tümünün soğuk cüzdana taşındığı bilgisi de verildi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta da Japonya'nın az sayıdaki regüle borsalarından biri olan Liquid Global hacklenmiş ve borsadan 90 milyon dolar değere yakın kripto para çalınmıştı. FTX borsası ise Liquid'e 120 milyon dolarlık borç vererek, zararını kapatmasını sağlamıştı. Liquid ekibi, geri kalan varlıkları ise soğuk cüzdanlara taşımayı başarmıştı.

Kripto para ve dijital teknoloji geliştikçe tüm dünyadaki hack olaylarının sayısı da artıyor. Merkeziyetsiz finans protokollerinden kripto para borsalarına, büyük şirketlerin sistemlerinden ABD'nin en büyük petrol boru hattına kadar normal hayata sekte vuracak pek çok hack olayının son 1 senede yaşanması da dikkat çekiyor.

Özellikle ABD'de doğu yakasının en büyük petrol boru hattının hacklenmesi üzerine çok büyük bir kriz yaşanmış ve bazı politikacılar bu durumdan ötürü kripto paraların yasaklanması gerektiğini bile söylemişlerdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.