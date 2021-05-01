Kripto hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili yönetmelik kapsamına alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kripto para piyasasına yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre; 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te yer alan yükümlüler kısmına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansman şirketleri dahil edildi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla daha önce belirlenen yükümlülüklerden sorumlu olacak.

Türkiye'de daha önce neredeyse hiçbir denetimin uygulanmadığı bitcoin gibi kripto paraların alışverişte kullanılması yasaklandı. Yapılan bu ilk sınırlayıcı düzenleme ile kripto varlıkların kullanıldığı faaliyet alanları sınırlanmış oldu.

TCMB tarafından hazırlanan yönetmelikte, ilk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapılırken, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde yapılmasına 30 Nisan'dan itibaren yasak getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.