Kripto dünyası ikiye bölündü: Dogecoin’e ne olacak?

Dogecoin (DOGE) başta Elon Musk olmak üzere pek çok ünlü ismin desteğini aldı ve fiyatı ciddi bir artış kaydetti. Piyasa katılımcıları ise Dogecoin’e ne olacağı ile ilgili büyük merak içinde.

En popüler şaka coin'i olan Dogecoin 2021 yılında topluluk desteğinden çok daha fazlasını gördü ve DOGE başta Elon Musk olmak üzere pek çok ünlü ismin desteğini aldı. Dolayısıyla aslında hiçbir kullanım durumu olmamasına rağmen DOGE fiyatı ciddi bir artış kaydetti. Piyasa katılımcıları ise Dogecoin'e ne olacağı ile ilgili büyük merak içinde.

Dogecoin'e Ne Olacak?

Yakın tarihli bir podcast sırasında Real Vision Kurucu Ortağı Raoul Pal, DOGE'nin hala alay konusu olmasının tek nedeninin insanların değişimi kabul etmek istememesi olduğunu belirtti.

Ancak Elon Musk ve Mark Cuban gibi isimler son derece spekülatif doğasına rağmen insanların Dogecoin'e olan yakınlığını erkenden fark ederek destek vermeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarında Pal, “İnsanlar para kazanmaya başladı ve bu da diğerlerini cezbetti. Dogecoin aniden milyonlarca yatırımcı ile 40 milyar dolar değerine ulaşan bir para birimi haline geldi.” sözlerini kullandı.

Ancak böyle düşünmeyen insanlar da var. Dogecoin'i eleştiren büyük bir kesim kripto para biriminin yetersiz olduğunu düşünüyor. DOGE'nin bir değişim aracı olması dışında başka bir kullanım durumuna ihtiyacı olmayabilir. Ama Pal'a göre ilgi görmesinin sebebi, insanların bunun bir şaka coin'i olmasına değer vermesi ve dolayısıyla kullanmaktan zevk olması.

DOGE Anlamlı Bir Hale Gelebilir Mi?

Pal gibi aynı zamanda milyarder bir yatırımcı olan Mark Cuban da daha önce Dogecoin'in bir değişim aracı olarak en güçlü kripto para birimi olduğunu belirtmişti. Ayrıca, Dogecoin Vakfı da geri döndüğüne göre, vakfın anlamlı bir para birimi oluşturabilmesi için iyi bir olasılık var.

Dolayısıyla şu anda kripto para ekosisteminin Dogecoin konusunda ikiye bölündüğü ifade edilebilir. Bir kesim DOGE'nin yakın zamanda yok olup gideceğini düşünürken diğer kesim Dogecoin'in gerçek kullanım durumlarının oluşması ile çok daha fazla büyüyeceğini düşünüyor.

Dogecoin'in gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini, yok mu olacağını yoksa kalıcı olarak mı ilerleyeceğini önümüzdeki zamanlarda göreceğiz.

Kaynak: bitcoinhaber.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.