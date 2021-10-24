Kripto dünyası bu haftayı nasıl geçirdi?

Kripto varlıklarında bu hafta oldukça hareketli geçti. Piyasanın lider para birimi Bitcoin öne çıktı. ETF, NTF, piyasaya yeni giren varlık derken, Bitcoin ve Ethereum’un en yüksek fiyat seviyesine ulaşmasına da şahit olduk.

Kripto dünyasında 19 Ekim Salı günü tarihe not düşecek bir olay yaşadı. İlk defa Bitcoin vadeli olarak işlem gördü. ProShares şirketinin aldığı onay sonrası BITO ismiyle Bitcoin, New York borsasında listelendi. Aynı gün Grayscale SEC ile görüştüğünü açıkladı. Çarşamba günü ise Bitcoin rekor kırarak 67.000 dolara ulaştı. Elinde Bitcoin (BTC) tutanların tamamı kâr yaptı.

Haftanın son iş günü ise ikinci ETF Valkyrie tarafından borsaya çıktı. Nasdaq borsası BTF ismiyle Bitcoin'i listeledi. Ancak ikinci ETF, Bitcoin rallisini sürdüremedi. Bunun sebebi olarak Bitcoin'in düzeltmeye gitmesi vardı. Ayrıca Binance.US borsasında Bitcoin'in 8.200 dolara iğne atması geri çekilmeyi tetikledi.

Ethereum ve altcoinler, Bitcoin sonrasında hareketlendi

Bitcoin'in en yüksek fiyat seviyesine ulaşmasından sonra tüm gözler Ethereum'a çevrildi. Bitcoin'den sonra piyasanın ikinci ve altcoinlerin lideri olan Ether, Perşembe günü tüm zamanlar zirvesini gerçekleştirdi. Ethereum, 4.375 dolar ile az da olsa yeni bir zirve yaptı. Bu da altcoinler için önemli bir gelişme olarak kabul edildi.

Altcoinlerde ise anlık ciddi pump yaşayanlar oldu. Özellikle borsa liselemeleri varlıklara 2x-3x kadar değer kazandırdı. Bunların içinde önce çıkan ARPA ve ASM oldu.

Kripto dünyası yeni varlıklarla tanışmaya devam ediyor

Piyasa içinde yeteri kadar kripto para olmasına rağmen her geçen gün yeni varlıklar katılmaya devam ediyor. 2017 yılına göre ciddi şekilde kripto para sayısı arttı. 13 binden fazla kriptonun olması gerçekten ürkütücü. Birçok uzman ve analiste göre zaten kripto varlılarının yüzde 95'i çöp olacak.

Yeni piyasaya çıkan varlıklara yatırım yaparken her zaman dikkatli olmak gerekir. Projelerin içerikleri ve hangi platformun ön satışa çıkardığı son derece önemli. Bu hafta Lazio Fan Token, Binance borsası tarafından ön satışla piyasa sunuldu. 1 dolardan ön satışa çıkan varlık Binance borsasının listelemesiyle 100 doları gördü.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.