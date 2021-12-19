Kripto CEO'sundan kritik Bitcoin tahmini

Circle CEO'su Jeremy Allaire, Bitcoin’in yılbaşından önce 100 bin dolara ulaşamayacağını belirtti.

Circle'ın CEO'su ve kurucusu ve Brightcove yönetim kurulu başkanı Jeremy Allaire, tutarlı bir Bitcoin (BTC) tahmini yapmanın pek mümkün olmadığını belirtti. CNBC'de katıldığı programda Kelly Evans'ın sorularını yanıtlayan Jeremy, Bitcoin'in “31 Aralık'tan önce 100 bin dolar'a ulaşıp ulaşmayacağının sorulması üzerine bu olasılığının olasılığın düşük olduğunu belirtti. Jeremy bu günlerden, o günleri görmenin çok zor olduğunu söyledi.

SABİT COİNLER WEB 3.0'IN YAPI TAŞI

Aynı zamanda Dailyhodl.com'un haberine göre Allaire, dünyanın önde gelen sabit paraların, web 3.0 olarak bilinen merkezi olmayan internetin “çok önemli bir yapı taşı” olacağını söyledi. Allaire dünyanın en önde gelen sabit paralarından birisi olan USDC Coin'in sahibi.

WEB 3.0 NEDİR ?

Web 3.0, internet'in merkezi olmayan ve genel blok zincirlerine dayalı sürümü için bir fikirdir. Bu fikir ve konsept, kripto para taraftarlarının ilgisi, yüksek profilli teknoloji uzmanları ve şirketlerinin yatırımlarıyla 2020 ve 2021'de popülerlik kazandı.

Web 3.0 , merkezi olmayan bir İnternet fikri etrafında döner. Savunucuları bunu genellikle, büyük miktarda web verisinin ve içeriğinin oldukça küçük bir şirketler grubunda merkezileştirildiği Web 2.0 ile karşılaştırır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.