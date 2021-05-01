Krediyle birlikte borçlanma da artıyor

Pandeminin beraberinde getirdiği ekonomik zorluklar ve belirsizlikler, vatandaşı bazı temel ihtiyaçları için borçlanmaya itiyor

Mart ayında toparlanma eğilimi gösteren konut satışları, emlak sektörü için yeşil ışık yaktı. Uzmanlar, yaşanan ivmelenmede konut kredilerinin payına dikkat çekerken, gözler kredi rakamlarına çevrildi. 2021'in ilk 2 ayında toplam kullanılan kredi tutarı 552 milyon TL'ye ulaşırken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik bir büyüme yaşandı.

Konut sektörü başı çekiyor

Son bir yıllık süreçte koronavirüs salgınından olumsuz şekilde etkilenen bazı sektörler, toparlanmaya yönünde adımlar atmaya hazırlanırken bu sektörlerin başında da emlak sektörü yer almakta.Yılın ilk çeyreğindeki konut satışları önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 azaldıysa da Mart ayı itibariyla yaşanan gelişmeler umut vadetti.

Kredilere de yansıdı

Mart 2020-2021 verileri karşılaştırıldığında, konut satışlarının yüzde 2,4 artarak 111 bin 24'e ulaştığı görüldü. Mevcut tabloda kredilerin payı ise dikkati çekti. BDDK verilerine göre, kullanılan konut kredisi tutarı bu yılın ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35'lik artış kaydetti.Bu oran ihtiyaç kredilerine yüzde 41, taşıt kredilerine yüzde 74 olarak yansıdı.

İhtiyaç kredilerinde yükseliş

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Genel Müdürü Ömer Paksoy, tüketici kredilerindeki talep artışının, internette kredilerle ilgili bilgi arayan ve kredi başvurusu yapan müşteri sayılarıyla paralellik gösterdiğini belirtti. Paksoy, “Hesapkurdu.com olarak platformumuzdan elde ettiğimiz verilere göre, 2020'nin son ve 2021'in ilk çeyreğindeki bireysel kredi başvurularını karşılaştırdığımızda, konut kredisinde yüzde 2'lik artış gördük. Taşıt kredileri %7 artarken, ihtiyaç kredileri %19 ile başvuruları en çok artan tüketici kredisi grubu olarak kayıtlarımıza geçti" yorumunda bulundu.

Şartlar borçlanmaya itiyor

Borçlanmaya dair seyrin bir süre daha devam edeceğini öngörülüyor. Pandeminin beraberinde getirdiği ekonomik zorluklar ve belirsizlikler, vatandaşı bazı temel ihtiyaçları için borçlanmaya itiyor. Son dönemde yeniden sıkılaştırılan tedbirlerin de etkisiyle nakit ihtiyacına yönelik ihtiyaç kredisi talebinin yoğunlaşacağı da beklenmekte.Kredi talebindeki artışın ekonomik dalgalanmaların durulduğu kalıcı bir normalleşmeye kadar süreceği de tahminler arasında bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.