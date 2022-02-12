Kredilere sıkı takip, fahiş fiyatlara karşı özel tim

'Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri' tanıtım toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantıda yaptığı konuşmada, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmak üzere 4 sacayağı üzerine inşa ettikleri Türkiye Ekonomi Modeli'nden bahsetti.

Aralık ayında hayata geçirilen Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki rakamın 340 milyar liraya yaklaştığını dile getiren Nebati, burada dövizi bozma oranının yüzde 49 olduğunu ve 10 milyar doları aştığını söyledi.

Yastıkaltı altınlar

Nebati, altınla ilgili tasarruf önerilerine değinerek, "Yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıran modellerin bütüncül bir yaklaşımla uygulamaya alınmasını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yurt içi tasarrufların geliştirilmesini, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini ve TL tasarrufların cazibesini artırılmasını amaçlayan bir tasarruf sistemi modeldir." diye konuştu.

Bakan Nebati, bu modelin yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıracağını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacağını, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini gerçekleştireceğini ve TL cinsi tasarrufların cazibesinin artırılmasını sağlayacağını anlattı.

1 Mart'ta altınların ekonomiye kazandırılması için uygulama başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bugüne kadar yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bütüncül bir yaklaşım olmadığını, paydaşlar vasıtasıyla yürütüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu birikimlerin ekonomiye kazandırılması noktasında yeterince yol alınamadı. Bu tasarrufların finansal sisteme kazandırılması hem vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı açacak hem de ülkemizin büyümesine destek verecektir. Bu amaçla bugüne kadarki münferit çabaları toplulaştıracak, 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere, 2022 yılında da 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.

Yürütmeye koyacağımız yeni uygulamayla Ahmet amca, Emine Teyze çocuklarının geleceği kendi tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak. Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler."

Nebati, altın, repo ve katılım hesaplarına fiziki altınların rahatlıkla yatırılabileceğini kaydederek, "Altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklardır." ifadesini kullandı.

"Katılım ve kamu mevduat bankaları bu işin başını çekecek"

Bakan Nebati, fiziki altınların bankalar, platformlar ve kuyumcular aracılığıyla teslim edilebileceğini belirterek, yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi paydaşlarla yerine getireceklerini söyledi.

Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane'nin bankalarla iş birliğini geliştireceğini, altınların ekonomiye kazandırılması yönünde çalışacağını dile getiren Nebati, altınların ülke ekonomisini güçlendireceğini ve finansal sistemi rahatlatacağını bildirdi.

Nebati, "(Katılım bankaları) Şu anda bu işin önde gidenleri olacak. Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları bu işleyişteki en önemli araçlar olacak. Alım-satım, çeyrek hesap 1 Mart'tan itibaren, çeyrek katılım hesabı 15 Mart'tan itibaren, altın dönüşümlü TL hesabı ve altın transferi sistemi işlevsel hale gelecek. fiziki ziynet altın çekimi banka tarafından müşteriye yeni üretim ziynet şeklinde verilecek. Kamu bankalarımız bu işin de önceliğini yapacak."

Vatandaşların altınlarını sisteme rahatlıkla koyabilmesi için başta sisteme dahil olacak kuyumcu sayılarının artırılması olmak üzere çalışmaların başlatıldığını aktaran Nebati, tüm süreçlerden vatandaşın anında haberdar olması için duyuruları yapacaklarını anlattı.

"Enflasyonla ilgili tedbirleri de hep beraber alacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu tetikleyecek adımlara da hep beraber göğüs gereceğiz. Kazanırken, tasarruf ederken beraberiz, enflasyonla ilgili tedbirleri de hep beraber alacağız." ifadelerini kullandı.

Nebati, tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına fırsat verecek ve en uygun fiyatla ürün bulmasına katkı sağlayacak bir mobil uygulamanın 1 Mart'ta kullanıma sunulacağını bildirdi.

60 milyar liralık bir KGF destek paketi oluşturduklarını bildiren Nebati, yatırım destek paketi, ihracat destek paketi ve işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 paketi devreye koyduklarını söyledi.

Yatırım destek paketinin 25 milyar liradan oluştuğunu belirten Nebati, "Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade, KOBİ ve KOBİ dışı alanlara dağıtıyoruz. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten teknoloji firmalarına 1,25 kat kefalet limiti yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade ve kar payı oranı da 0,24 TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için sabit TLREF artı yüzde 2 olacak. Bankalar için faiz oranı 0,24, ay değişken TLREF artı yüzde 1, 24 ay ve üzeri değişken TLREF artı yüzde 2 uygulanacak. Her bir KOBİ için maksimum 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak." ifadelerini kullandı.

“Sıkı takipçisi olacağız”

Nebati, 60 milyarlık KGF paketinin, diğer 25 milyarının ihracat destek paketi ve kalan 10 milyarının da işletme harcamaları destek paketinden oluştuğunu bildirdi.

2 yıl önce dağıtılan KGF kredilerinin bir miktarının tüketime harcandığına dikkati çeken Nebati, "Yatırım önceliğimiz bir tarafa gitti, üretim önceliğimiz bir tarafa gitti. Farklı bir şekilde kullanım da maalesef yaşandı ama artık buna izin vermeyeceğiz. Üreticinin imalatçının, genç girişimcinin hakkını başkalarına kullandırtmayacağız. Bu işin sıkı takipçisi olacağız." diye konuştu.

"Üretim ve ihracatı artırarak enflasyonda kalıcı düşüşü amaçlıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, tasarruf ettiklerini ve dağıttıklarını, dağıtmaya da devam edeceklerini belirterek, dağıtım paketlerinin süreceğini söyledi.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin bugüne kadar ortaya çıkan risklerin bertaraf edilmesini amaçladığını dile getiren Nebati, kısa sürede sermaye hareketlerinin negatif etkilerini zayıflatmayı, döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkinliğini azaltmayı, üretim ve ihracatı artırarak enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Nebati, enflasyon problemlerinin Türkiye ve dünyada uzun süre daha konuşulacağını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak belası olduğuna vurgu yaptı.

Enflasyona karşı tek başına parasal olarak alınan önlemlerin bu sorunu önleyemediğinin altını çizen Nebati, enflasyonun talep ve arz yönlü arttığını, beklenti nedeniyle kendilerini de zorladığını bildirdi.

Emtialarda, petrolde, ham maddede, enflasyonda ve maliyetlerde yaşanan artışlardan bahseden Nebati, Türkiye'de elektrik ve doğal gaz fiyatlarının reel olarak negatif olduğunu bildirdi.

"Elektrik ve doğal gaz fiyatları reel fiyatların da altında"

Bakan Nebati, Türkiye'nin hala sübvansiyonlara ciddi şekilde devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar şunu çok iyi bilsinler: Türkiye'de elektrik ve doğal gaz fiyatları reel fiyatların da altındadır. Şu anda satın aldığımız doğal gazın neredeyse 5'te dördünü Türkiye, kamu maliyesi yani bu millet yüklenmiş durumdadır. Elektrik fiyatları yine aynı şekilde. Sübvansiyonlar devam ederken bunun üzerine kurulu muhalif söylemlerin daha adil olması noktasında bir çağrımız var. Dünya bir sıkıntı yaşıyor. Biz de bir fanusta yaşamıyoruz. Net enerji ithalatçısıyız. Dünyanın tamamını etkileyen böyle bir durumda yapılması gereken tüm ülkenin üzerine yüklemiş olduğu bu sübvansiyonların takdirle karşılanmasını beklemekten daha öte bir şey değil."

Nebati, doğal gaz ve elektrikte uygulanan sübvansiyonun enflasyona yaptığı olumlu etkilerden bahsetti.

Enflasyon takibi için mobil uygulaması başlatılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, üretim ve satış noktalarının gönüllülük esası çerçevesinde fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacaklarını belirterek, "Üreticinden tüketiciye tüm kesimlerin iş birliğiyle enflasyonu düşürerek kazananın Türkiye olacağı bir sonuca ulaşacağız." diye konuştu.

Enflasyonla mücadelede yeni bir mobil uygulama başlatacaklarını dile getiren Nebati, şu bilgileri verdi:

"Bu mobil uygulamayla vatandaşlarımız enflasyonun düşüşüne katkı veren üretici ve satış noktalarında ürün-fiyat takibine bakacak; satış noktaları, kategori ve ürün filtrelemeyle kolay arama yapabilecek; toplam alışveriş tutarını hesaplayabilecek; en ucuz ve en yakın nerede haritası ortaya çıkacak. Uygulama 1 Mart'ta başlayacak. Tüketiciye fiyat takibi imkanı sunacak, en uygun fiyatlı ürüne hızlı ulaşma imkanı sağlanacak. Bu mobil uygulamanın geliştirilmesiyle enflasyonla mücadelede hayata geçirilecek adımların fiyatlara yansımasını engelleyecek tedbirlerimizi ortaya koymuş olacağız."

"Fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel tim oluşturuyoruz "

Nebati, tüm sektörlerden enflasyonla mücadelede gerekli adımları atacaklarını kaydederek, "Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetlendiği bir sistem olacak. Kârınızla, ticaretinizle alıp veremediğimiz yok. Vergi Denetim Kurulu'ndaki müfettişlerimiz ve Gelir İdaresi'ndeki denetleyicilerimizle birlikte fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel tim oluşturuyoruz. Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanı ilgili bakanlıklarımızla yasal zaman zemin dahilinde kullanacak ve yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Nebati, yüksek zam yaparak sonradan kampanya adı altında gerçekleştirilen indirim şeklindeki uygulamaların 1 Mart'tan itibaren önüne geçileceğini söyledi. AA .