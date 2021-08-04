Kredi notunuzu etkileyen faktörler

Yeni bir kredi çekmeden önce diğer ödemelerinizin kontrolünü yapmak gelecek ödemelerinizde her zaman daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olur.

Kredi notu, bankalar başta olmak üzere finansal durumunuzu ortaya koyan bir nevi karne. Yaptığınız alışverişten ödeyemediğiniz asgari tutarlara kadar tüm işlemler karnenize işlenmekte.

Bankaların kredi verirken referans aldıkları puanlama sistemine kredi notu adı veriliyor. 1'den 1900'e kadar puan veren bu sistemde, 1 en fazla risk taşıyan, 1900 ise en az risk taşıyan puan durumunda.Puanınız 500 ise kredi başvurunuza olumsuz dönüş yapılması mümkün.Sorunsuz bir şekilde kredi çekebilmek için kredi notunuz riskli aralıktaysa ve yükseltmek istiyorsanız kredi notu belirlenirken etkili olan faktörleri bilmek önemli.

Notunuzu öğrenebilirsiniz

Kredi kartı kullanan, kredisi olan ya da kredi başvurusu yapacak olanların notu belirleyen faktörleri bilmesi şart. Kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması, Kredi kullanım yoğunluğu,• Yeni kredili ürün açılışları ve Mevcut hesabınız ve borç durumunuz bu faktörlerden belli başlıları.​

Yeni bir kredi çekmeden önce diğer ödemelerinizin kontrolünü yapmak gelecek ödemelerinizde her zaman daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olur. Kredi notunuzu bilmiyorsanız Kredi Risk Raporu alıp, bireysel kredilerinizin tüm geçmiş dönem verilerini içeren bilgileri edinebilirsiniz. Kredi Risk Raporu​ sayesinde kredi notunuzu öğrenmenin yanı sıra ödenmeyi bekleyen borçlarınızı görebilir ve olası gecikmelerin önüne geçebilirsiniz.

Hangi alanda değerlendiriliyor?

​Kredi notun sadece gerekli zamanlarda kredi çekmek için kullanılmıyor. Kredi notu, hiç beklemediğiniz anlarda karşınıza çıkabilir ve planlarınızın gidişatını etkileyebilir. Mesela, ev kiralamak istediğinizde... Henüz görüşme aşamasındayken ev sahibi kredi notunuzu öğrenmek isteyebilir. Kredi notunuz düşükse istediğiniz evi elinizden kaçırabilmeniz de mümkün. Örneğin; beyaz eşya ya da mobilya alırken, araç kiralarken veya yeni bir işe girerken de bu bilgi istenebiliyor.

​Notunuzu nasıl yükselteceksiniz?

​İhtiyaç durumunda, hızlı bir şekilde kredi çekmek ve ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız kredi notu yükseltme konusunda yapmanız gereken önemli noktamlar mevcut.

Faturalarınızı aksatmamak için vadesiz mevduat hesabınıza bankanız tarafından tanımlanan Ek Hesap açmayı düşünebilirsiniz. Ek Hesap sayesinde acil nakit ihtiyaçlarınızı bankaya geri ödemek koşulu ile karşılayabilirsiniz. Ama bu hesabınızın borcunu geciktirmeden ödemeniz önemli.Ek Hesap kullanmak, ödemelerinizi düzgün yaptığınız takdirde kredi notunuzu olumlu yönde etkilemekte.

Eğer açık krediniz varsa taksitlerini, kredi kartı kullanıyorsanız dönem borcunuzu zamanında ödemeniz gerek.Kredi Kayıt Bürosu'nun açıklamalarına göre kredi notunun %35'ini kredili ürün ödeme alışkanlıkları oluşturuyor. Yani, ödemelerinizi son ödeme gününü geçirmeden yaparak ve kredi kartı için “asgari tutar” yerine dönem borcunun tamamını ödeyerek kredi notunuzu yükseltebilme şansınız var.

Borcunuza ne kadar sadıksınız?

Eğer bankaya gecikmiş borcunuz varsa onu kapatın. Birikmiş borçlar, kredi notunun yükselmesini engeller. Bunların yanında kredi kartı borçlarınızı geciktirmeden ödemek, bankaya istikrarlı bir tablo çizer ve kredi notunuzu yükseltmenize katkı sağlamaktadır. Borçlarınızı düzenlemekte zorluk çektiğinizde ise kredi kartınızın limitini düşürmek için talepte bulunabilirsiniz. Bu sayede harcamalar konusunda daha dikkatli davranmış olursunuz.​

Bankalar üzerinden yapılan işlemler kredi notunuzu direkt olarak etkiliyor. Bu nedenle; giyim, gıda, akaryakıt fark etmeden birçok alışverişinizi kredi kartıyla yapmaya çalışın. Yapılan her işlem sizin aktif bir kredi kartı kullanıcısı olduğunuzu gösterdiğinden kredi notunuzun artmasına yardım eder

Kredi kullanım yoğunluğu

Bankalar için ödeme alışkanlıklarınız çok önemli. Kredi kullanım yoğunluğunuz, borçluluk oranını arttırsa da ödeme geçmişiniz düzenli olduğu takdirde, ilk kez kredi başvurusu yapmış ya da nadir olarak kredi kullanmış birine nazaran notunuzun yüksek olmasını sağlar.​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.