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Kredi limit ve borç bilgileri e-Devlet Kapısı'nda

e-Devlet kapısı üzerinden günlük verilerle oluşturulan Kredi Limit-Borç Bilgileri ile Çek Raporu, günde 1, ayda 4, yılda 24 kez ve ücretsiz alınabilecek.

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07.05.2021 15:39:03
Kredi limit ve borç bilgileri e-Devlet Kapısı'nda

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, zenginleştirilerek, Risk Merkezi Raporu adıyla sunulmaya başlanan rapor içeriğine yeni bilgiler eklendiği, aylık verilerle hazırlanan kredi limit ve borç bilgilerinin yeni raporla günlük veriler üzerinden oluşturulacağına dikkat çekildi.

Kredi limit ve borç bilgileri, çek ve senet bilgileri, bireysel kredi başvuru bilgileri, kamu ihale yasaklılık bilgileri, T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Risk Merkezi'ne elektronik ortamda bildirilen çek yasaklama ve kaldırma kararı bilgileriyle, gecikmeli telefon ve internet fatura bilgileri izlenebilecek.

Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 kez ve ücretsiz olacak ve 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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