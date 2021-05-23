Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur, icra gelir mi, kredi kartı kapatılır mı diye merak ediyorsanız bu haberimizi inceleyebilirsiniz.

Günlük hayatımızda oldukça önemli bir yere sahip olan kredi kartları, artık yediden yetmişe herkes tarafından kullanılmaktadır. Özellikle alışverişlerde hayat kurtaran kredi kartları, bilinçsiz olarak kullanıldığında pek çok sıkıntıları da önümüze getirmektedir. Kredi kartı borcunun ödenmemesi durumunda bankalar borcun ödenmesi için belirli şeyler uygulamaktadır. Eğer siz de kredi kartı borcunuzu zamanında ödemezseniz bankaların yaptırımları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Özellikle korona virüs salgınından dolayı nakit akışı bozulan işletme ve bireysel kredi kartı kullanıcıları borçlarını ödeyemeyecek duruma düştüler. Ekonomik olarak sıkıntıya düşen vatandaşlarımız için bankalar da borçların ertelenmesi konusunda kampanyalar düzenlemektedir. Eğer siz de kredi kartı borcunuzu ödeyemiyorsanız, bankanızla iletişime geçerek kredi kartı borç erteleme başvurusu yapabilirsiniz.

Kredi bankalar sitesinde yer alan bilgilere göre, kredi kartı borcunun ödenmemesi veya borçların ertelenmemesi durumunda aşağıdakilerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kredi kartı borcu 1 ay ödenmezse ne olur?

Kredi kartı borcunun 1 ay ödenmemesi durumunda, ödenmediği süre boyunca borç üzerinden ek faiz alınacaktır. Ayrıca bu süre zarfında borcun ödenmediğinde kredi notunuz da olumsuz olarak etkilenerek düşecektir. Kredi kartı borcunuzun asgarisini bu süre içerisinde öderseniz, sadece ödemediğiniz tutar için faiz alınacak ve kredi notunuz olumsuz etkilenmeyecektir.

Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Kredi kartınız kapanabilir:Kredi kartı borcunuzun asgari ödemesini veya tamamını ödeyemediğiniz durumda, borcunuza gecikme faizi uygulanacaktır. Dönem borcunuzun asgari ödeme miktarını 3 kez ödenmemesi durumunda kredi kartı nakit kullanımına kapatılmaktadır. Üst üste üç kere borcun ödenmemesi durumunda kartınız tamamen kapatılabilir. Kapatılan kartı tekrardan kullanmak için kartın borcunun ödenmesi gerekmektedir. Avukatlık olma süresi:Kredi kartı borcunuzu 90 gün boyunca ödenmemesi durumunda banka sizi avukata verebilir. 90 gün ödeme yapılmaması durumunda banka size 7 günlük ek süre verecektir bu süre zarfında borcunuzun ödenmemesi durumunda yasal işlem başlatılacaktır. Kredi notunuz düşer:Kredi borçlarında olduğu gibi, kredi kartı borcunun zamanında ödenmemesi ile birlikte kredi notunuz otomatik olarak düşecektir. Borcun ödenmeme süresi ne kadar uzarsa, kredi notunuz o kadar aşağıya doğru düşecektir. Kredi notunuzun düşmesi, bir sonraki kredi kartı ve kredi başvurularını olumsuz olarak etkileyecektir. İcra başlatılması:Banka sizinle borcunuzu ödemeniz konusunda iletişim kurduğunda, bankadan borcunuzu ödeyeceğinizi ve ek süre vermelerini talep edebilirsiniz. Ayrıca kredi kartı borcu ertelemek için bankaya başvuru yapabilirsiniz. Ancak kredi kartı borcunun ertelenmesi bankanın insiyafitine kalmış bir durumdur. Eğer 3 ay üst üste asgari tutarı ve borcunuzu ödemediyseniz banka yasal işlemlere başlayarak tarafınıza icra takibi başlatacaktır. Üzerinize kayıtlı olan taşınmazların bu süreçte icra edilmesi yasal olarak mümkündür. Sicilin bozulması:Siciliniz bu süreçte olumsuz olarak etkilenecek olarak belirtilen Kredibankalar.com sitesinde yer alanlara göre, ayrıca bir banka ile avukatlık olduysanız, uzun bir süre bankaların ürünlerini kullanamaz duruma düşersiniz. Bu süreçten sonra ise kredi notunuzu arttırmak ve sicilinizi temizlemek için uğraşmaya başlarsınız. Sicili bozuk olanlara kredi alma yolları için buraya tıklayın.

Borcu Ödeyemeyen Kişiler Ne Yapabilir?

Nakit akışınızın bozulmasından dolayı kredi kartı borcunu ödeyemiyorsanız, bu durumda bankanızla iletişime geçerek borcunuzun ertelenmesini talep edebilirsiniz. Bankalar genel olarak kredi kartı borcunu faizi karşılığında ertelemektedir ancak erteleme talebinin olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmesi bankanın çalışma politikalarına göre belirlenmektedir. Eğer borç erteleme başvurusu banka tarafından olumlu olarak karşılandıysa, bu durumda kredi notunuz olumsuz olarak etkilenmeyecektir.

Kredi kartı borcu 5 yıl sonra silinir mi?

Pek çok kişi tarafından bilinen yanlış olan kredi kartı borcunun 5 yıl sonra silindiği doğru değildir. Bankalara olan borçlarınız hiçbir zaman silinmez ancak belli bir süre boyunca banka borcu alamadıysa borcu varlık şirketine satar. Bu süreçten sonra alacaklı taraf banka değil varlık şirketi olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.