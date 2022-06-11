Kredi faizleri yükseldi mi? Konut kredisi faizi arttı mı? Ev kredisi, tüketici kredisi, taşıt (araç) kredisi faizleri artacak mı? soruları şu sıralar bankadan kredi çekmek isteyen pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde konut kredilerinin 0.99 ve 0.89'a düşeceği açıklanmıştı. Son dakika bilgisine göre tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Bu durumun da tüketici kredi faizlerinde 1.3 puanlık artış yapması bekleniyor.

Kredi faizleri yükseldi mi? Konut kredisi faizi arttı mı? Ev kredisi, tüketici kredisi, taşıt (araç) kredisi faizleri artacak mı? soruları şu sıralar bankadan kredi çekmek isteyen pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde konut kredilerinin 0.99 ve 0.89'a düşeceği açıklanmıştı. Son dakika bilgisine göre tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Bu durumun da tüketici kredi faizlerinde 1.3 puanlık artış yapması bekleniyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Bankadan kredi çekmek isteyenleri ilgelendiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 31863 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 10'a çıkarıldı.

Kredi faizleri yükseldi mi?

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 10'a çıkarılmasının kredi maliyetlerini artırması bekleniyor. Buna göre karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1,3 puan attıracak.

Konut kredisi faizi arttı mı?

Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon ile müadece eden vatandaşlar ev, araba ve yatırım yapmak için bankalardan kredi çekmekten başka şansı kalmadı. Banka keredi faizleri ise henüz cazip değil. Vartandaşlar kredilerin bir miktar daha düşmesini bekliyor.

Ev kredisi, tüketici kredisi, taşıt (araç) kredisi faizleri artacak mı?

Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kedilerinin devreye girmesini sabırsızlıkla bekliyor. Tüketici kredilerinde BSMV oranının yüzde 10'a çıkarılmasıyla kredi faizlerinde artış olduğu düşünüldü. Ancak durum şöyle: Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1,3 puan attıracak.

0.99 faizli konut kredisine kimler başvurabilir?

İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek. Vatandaşlarımız, bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.

0.89 faizli konut kredisine kimler başvurabilir?

Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecek. Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı yerde ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz. Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır. Bu destekten 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecekler. 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar ise bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.