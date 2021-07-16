Kredi çekerken iki kere düşünmek

Bir ev ya da bir araba için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ya da ihtiyaç halinde bankaların yolunu tutabilirsiniz. Peki sizin başvuru ve talebiniz ile bankanın şartları tutuyor mu?

Başvurmak istediğiniz kredi türü ne olursa olsun, hepsi için geçerli olan kredi çekme şartları var. Kredi başvurusunda bulunabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız ilk şart.​​

Kredi çekmek istediğiniz kredi tutarı ile geliriniz arasında bir denge olmak zorunda. Hayatınızı idame ettirmek için aylık yaptığınız harcama tutarı var. Gelirinizden bu harcamalar düşüldüğünde geriye kalan tutara göre aylık kredi taksit ödemelerinizi belirlemeniz gerek. Hesabınızı iyi kurgularsanaz ilerideki sorunları da önceden engellemiş bulunursunuz.

Uzun mu kısa vade mi?

İhtiyaç duyduğunuz kredi tutarını sizin belirleyeceğiniz, imkanınıza göre uzun ya da kısa; ki kısa vade genelde 2 yıla kadar uzun dönem ise 2 yıl sonrası olarak genel kabul görmektedir. İstediğiniz ve seçtiğiniz vadelerde aylık eşit taksitlerle gelirinizle uyumlu şekilde sunulacak esnek taksitli ödeme planıyla kullanmayı tercih edebilir, geri ödemenizi rahatça gerçekleştirirsiniz.

Kredi notu belirleyici mi?

Yakınlarınızı ya da arkadaşlarınıza borç verirken dahi ileriye dönük dönüşümün olup olmayacağını hesap ederek verirsiniz. Bankalar da öyle. Bankalarla olan ilişkinizde de ödemelerinizi zamanında yapmanız aranızdaki güvenin kurulmasını sağlar. Bu durum kredi notunuzu da olumlu yönde etkiler ve ileride kredi çekmenizi başvurunuzun olumlu sonuçlanmasını kolaylaştırır.Bankalar risk teşkil edecek durumları merkezi kayıt sistemi içerisinden görebildikleri için sizin kredi durum ve sicilinizi de görebilmekteler.Kredi notunuz yüksekse pek sorun çıkmaz. Düşük ise bazı handikaplar yaşayabilirsiniz. Kredi çekerken dahi size ait bankalara yönelik borçlar ortayı çıktığında bu borçları ödemeniz istenmektedir.

Şartları belirleme süreci

Bir ev ya da bir araba için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ya da ihtiyaç halinde bankaların yolunu tutabilirsiniz. Peki sizin başvuru ve talebiniz ile bankanın şartları tutuyor mu?.. Buradan hareketle

​Dönem dönem ihtiyaçlar ve istekler değişmektedir. Üniversiteyi yeni bitirdiğinizde, ilk hedefiniz ayaklarınızı yerden kesecek bir arabanız olmasıyken evlendiğinizde ise kendinize ait bir evinizin olması sizi mutlu hissettirebilir. Bu sebeple sahip olmak istediklerinize bağlı olarak;değişen ihtiyaçlarınız için taşıt, konut gibi farklı kredi seçenekleri türleri bulunuyor. Bu kredi türleri için bilmeniz gereken şartlar ise şöyle:

Konut Kredisi: Kredi çekmek için gereken temel şartlar konut kredisi için de geçerli. Bununla birlikte, konut kredisine başvurmadan önce hazırlamanız gereken belgeler çalışma durumunuza (özel sektör, emekliler, iş yeri sahipleri ve kamu çalışanları) göre değişiklik gösteriyor. Buna ek olarak da kredi taksitlerini daha rahat ödemeniz için belli miktarda peşinatına sahip olmanız lazım.

Taşıt Kredisi: Diğer krediler için geçerli olan şartların dışında taşıt kredisini; satın almak istediğiniz sıfır ya da ikinci el aracın değerinin belli bir kısmı için çekebilirsiniz.

Kredi çekmek için gerekli şartları okuyup bu şartları sağladığınızı düşünüyorsanız ilgili bankaların esnek taksitli ödeme seçeneklerine sahip İhtiyaç Kredisi kampanyalarımızı değerlendirebilir ve amacınıza erişebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.