KPSS başvuru tarihi 2022 | Lisans, Ortaöğretim ve Önlisans Başvuru tarihleri
ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda lisans, ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri konusunda bilgiler verdi. KPSS lisans başvuru tarihi, KPSS ortaöğretim başvuru tarihi, KPSS ortaöğretim başvuru tarihi haberin detayında yer alıyor. KPSS 2022 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM kılavuzuna göre başvuru ve sınav tarihi...
2021-12-13 13:59:08
ÖSYM takvimine göre KPSS başvurularının detayları ve sınav tarihleri konusunda açıklama yaptı. İşte KPSS tarihleri...
KPSS Başvurusu Ne Zaman?
KPSS başvuruları ve sınavları Lisans, Ortaöğretim ve Önlisasn mezunları için 3 ayrı oturumda gerçekleştirilecek.
KPSS Lisans Başvurusu Ne Zaman?
KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24 Mayıs 2022 ile 06 Haziran 2022 tarihleri arasında olacak.
KPSS Ortaöğretim Başvurusu Ne Zaman?
KPSS Ortaöğretim başvurusu 01 Eylül 2022 ile 13 Eylül 2022 tarihleri arasında olacak.
KPSS Önlisans Başvurusu Ne Zaman?
KPSS önlisans başvurusu 03 Ağustos 2022 ile 15 Ağustos 2022 arasında olacak.
KPSS 2022 Ne Zaman Yapılacak?
– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapılacak.
– KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta yapılacak.
– KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta yapılacak.
– EKPSS 24 Nisan'da yapılacak.
– KPSS Önlisans 2 Ekim'de yapılacak.
– KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da yapılacak.
– KPSS DHBT 27 Kasım'da yapılacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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