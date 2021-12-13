KPSS başvuru tarihi 2022 | Lisans, Ortaöğretim ve Önlisans Başvuru tarihleri

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda lisans, ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri konusunda bilgiler verdi. KPSS lisans başvuru tarihi, KPSS ortaöğretim başvuru tarihi, KPSS ortaöğretim başvuru tarihi haberin detayında yer alıyor. KPSS 2022 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM kılavuzuna göre başvuru ve sınav tarihi...