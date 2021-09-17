Birçok kişi son zamanlarda internet üzerinden koyunculuk nasıl yapılır? sorusunun cevabını aramaktadır. Bu alanda geniş bir iş ağı kurmak veyahut kendi geçimini sağlamak isteyen vatandaşlar koyunculuk ile alakalı tüm detayları öğrenmek istemektedir. Özellikle koyun bakımı nasıl yapılır, koyundan elde edilen süt nasıl kullanılır gibi konular sıklıkla tartışılmaktadır. Peki koyunculuk nedir ve nasıl yapılır? Koyunculuk yapmaya nasıl başlanılır? Koyunculuk yaparken nelere dikkat edilmelidir? Koyunlar için uygun ortam ve koşullar nelerdir?

Birçok kişi son zamanlarda internet üzerinden koyunculuk nasıl yapılır? sorusunun cevabını aramaktadır. Bu alanda geniş bir iş ağı kurmak veyahut kendi geçimini sağlamak isteyen vatandaşlar koyunculuk ile alakalı tüm detayları öğrenmek istemektedir. Özellikle koyun bakımı nasıl yapılır, koyundan elde edilen süt nasıl kullanılır gibi konular sıklıkla tartışılmaktadır. Peki koyunculuk nedir ve nasıl yapılır? Koyunculuk yapmaya nasıl başlanılır? Koyunculuk yaparken nelere dikkat edilmelidir? Koyunlar için uygun ortam ve koşullar nelerdir?

Koyunculuk, yıllardır birçok kişi tarafından yapılan ve ülke ekonomilerine oldukça katkısı bulunan meslek türlerinden biridir. Özellikle kırsal bölgelerde yapılan koyun yetiştiriciliği, ülkemizde genellikle iç ve doğu kesimlerde sıklıkla görülür. Bu bölgelerde koyunculuk yapmak isteyen vatandaşlar, bu sürecin nasıl işlediğini oldukça merak etmektedirler. İşte tüm detayları ile koyunculuk nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

Koyunculuk yapmak isteyen vatandaşlar ilk olarak neden koyun yetiştiriciliği yapmak istediklerini belirlemeleri gerekmektedir. Zira koyunculuk yapmanın birçok nedeni olabilir. Bu konuda başlıca nedenler şöyledir;

Yün ticareti

Deri ticareti

Et ve süt ticareti

Hobi olarak koyunculuk yapmak

Bitki örtüsü kontrolünü sağlamak

Yukarıda bahsedilen nedenler genel olarak koyunculuk yapmak isteyen vatandaşların tercih ettiği nedenlerdendir. Koyunculuk yaparken bir amaç belirlemek seçilecek hayvanlarında o amaca uygun olmasını sağlar. Koyunlar arasında ırksal farklılıkların olması, üretim ve yem gibi noktalarda da farklılık doğurur.

Koyunculuk yapmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken bir diğer husus, mali anlamda yeterli kaynağın olup olmamasıdır. Çünkü bu alanda çalışmak isteyen vatandaşlar ekonomik anlamda bir çok kalem ile meşgul olmaları gerekmektedir. Koyunculuk alanında başlıca kalemler şöyle sıralanabilir;

Koyun maliyeti

Çit maliyeti

Yem maliyeti

Koyunların aşılanma maliyeti

Veteriner kontrolleri maliyeti

Taşıma masrafları

Yiyeceklerin stoklanması

Kuzulama yapılması için barınak oluşturulması

Kuru hava sağlanması

gibi başlıca noktalar koyunculuk yapmak isteyen vatandaşların, mali anlamda ilgilenmesi gereken kalemlerdir.

Ne tür koyun ırkları vardır ve bu koyun ırklarının özellikleri nelerdir?

Yapağı koyun ırkları: Merinos, Ramboullet vb.

Kombine verimli ırklar: Akkaraman, Morkaraman, Kıvırcık, Dağlıç, Romanov vb.

Kürk Koyunları: Karagül

Etçil koyun ırkları: Kıvırcık, Karayaka, Hampshire, Southdown vb.

Sütçü koyun ırkları: Sakız, İvesi, Sardinya vb.

Çift amaçlı koyun ırkları: Corriedale, Columbia , Targhee vb.

Koyun yetiştiriciliği için uygun ortam ve koşullar nelerdir?

Koyunculuk yapmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri koyun yetiştiriciliğinin yapılacağı mekandır. Koyunculuk yapmak için sahip olunan otlakların verimli olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra koyunların bulunduğu alana alana çevreleyecek kadar çit yerleştirilmelidir. Bu sayede koyunlar vahşi hayvanlardan korunarak başıboş gezmeleri de engellenmiş olur.

Koyunlar için uygun bir ortam sağlanmasından sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer husus koyunların nasıl besleneceği meselesidir. Koyunlar için belirlenen otlağın iyi bir kalitede olması gerekmektedir. Bu noktada eğer otlaklar iyi bir kalitede değil ise saman, özel yem ve tuzlu yalama taşları vasıtasıyla bu alanlar desteklenmelidir. Bunun yanı sıra kış ve kurak mevsimlerde ot bulamayan koyunların bizzat beslenmesi gerekmektedir. Bu sebeple her gün belli aralıklar ile bu beslenme yapılmalıdır. Ayrıca, koyunlara sağlanacak suyunda oldukça temiz olması gerekmektedir. Eğer koyunlara sağlanan su temiz olmazsa bu durum koyunların hasta olmasına sebebiyet verebilir.

Koyun yetiştiriciliği yapmak için ihtiyaç olan malzemeler?

Yün makasları

Kaynak kitaplar

Koyun şampuanı

Koyun tarağı

Koyun yetiştiriciliğin yapılabilmesi için uygun koşullara sahip alan

Koyunların beslenmeleri için uygun kalitede yem

Üretime uygun olarak belirlenmiş koyunlar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.