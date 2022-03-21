DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
“Ayçiçek yağını bırak; esas küresel Putin açlığı geliyor”
Pentagon: Karadeniz’deki Rus gemilerinde hareketlilik arttı
Benzine zam mı geldi? 22 Mart 2022 akaryakıt fiyatları nelerdir? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...
Kastamonu ve Ordu'da eğitime kar engeli
Belçika'daki marketlerde un ve yağ kalmadı
Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimdir? I Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi yayınladı mı?
Genç İşletmeci Türker Dağdelen’in Başarı Hikayesi
Kırmızı ete zam geldi! Ramazan öncesi ete ne kadar zam geldi? Son Dakika: Zam sonrası kırmızı et fiyatları ne kadar?
Rusya: Kiev’deki AVM'de roketatar olduğu için vuruldu
Survivor Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı kimdir? Survivor Batuhan yeni aşkı hangi takımda?
Zelenskiy: ‘Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar
Ünlü Rus yönetmen Tarkovski Türk müydü?
Et fiyatlarına zam mı geldi? Et fiyatlarına ne kadar zam geldi? Son dakika et fiyatları | Ete yüzde kaç zam geldi?
Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filmi oyuncuları kimdir?
Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

TIMETURK / EKONOMİ / Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

Ticaret Bakanlığınca, salgında işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere gelir kaybı ve kira desteği olarak geçen yıl toplamda 4 milyar 304 milyon lira hibe verildi.

2 Saat Önce
2022-03-21 21:04:12
Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

Türkiye'de Kovid-19 salgınında işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla geçen yıl 4 milyar 304 milyon 842 bin lira hibe verildi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, destek ve teşvik paketleriyle iş dünyası, ticaret erbabı, KOBİ, çiftçi ve esnafın, salgının olumsuz etkilerinden en az hasarla çıkmaları amaçlandı.

Bu kapsamda, Halkbank tarafından 2000-2021 döneminde esnaf ve sanatkara toplamda 194 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, 1 Ocak-31 Aralık 2021'de ise esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi imkanı sağlandı. Bu kapsamda 31 Aralık 2021 itibarıyla kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 166 bin 482'ye, kredi bakiyesi ise yaklaşık 77 milyar 524 milyon liraya ulaştı.

Geçen yıl içinde önceki yıllardan devir hariç, 245 bin 102 esnaf ve sanatkara, yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz krediler dahil olmak üzere 33 milyar 149 milyon lira kredi kullandırıldı.

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl salgın nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla 4 taksit halinde 4 milyar 279 milyon 583 bin lira gelir kaybı, 359 milyon 647 bin lira da kira desteği sağladı.

Bu desteklerden 1 milyon 288 bin 568 esnaf ve tacir yararlanırken, toplam destek tutarı 4 milyar 304 milyon 842 bin 632 lira oldu.

Kooperatif girişimcilik modelleri destekleniyor

Bakanlıkça, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) yürütüldü. 2021 yılı içinde, Bakanlıkça KOOP-DES kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 59 ilden 145 kooperatife, 14 milyon 342 bin 773 lira hibe desteği kararı verildi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş