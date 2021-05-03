DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Otomotiv ihracatında Bursa nisan ayının lideri oldu
Bakan Bilgin: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta yatırılacak
Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan bayramı Bağ-Kur ikramiyesi hangi tarihte yatacak?
'Sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı salgının yayılımını azaltıyor'
1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 lira yardım nereden alınır? Bin 100 lira yardım başvurusu nereye yapılır?
Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesi uzatılıyor
Tatar: Anastasiadis küstah görmek istiyorsa aynaya bakmalı
1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest
Çorum FK Başkanı Fatih Özcan: Başarısızlık şahsıma aittir
Tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi? Bankaya gitmek için izin almak mı gerekiyor?
Kapıköy Sınır Kapısı yeniden açılıyor
Beyanname ve vergi ödeme süreleri uzatıldı
KOSGEB'in 5 milyar liralık destek programı için başvurular başladı
Bakan Koca: Hastane başvuruları yarı yarıya düştü

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

KOSGEB'in 5 milyar liralık destek programı için başvurular başladı

KOSGEB'in 5 Milyar liralık destek programına başvurular e-Devlet üzerinden başladı. Destek programıyla mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük ölçekli işletmelere de 75 bin lira 3 yıl ertelemeli faizsiz kredi sağlanacak.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 13:54:49
KOSGEB'in 5 milyar liralık destek programı için başvurular başladı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde ekonominin olumsuz yönde etkilenmesini engellemek için destek paketleri hayata geçirildi.

KOSGEB de mikro ve küçük işletmeleri desteklemeye yönelik bir destek programı hazırlandı.

3 yıl ödemesiz sıfır faizli KOSGEB destek programına başvurular başladı.

Destek programıyla, mikro işletmelere 30 bin liraya, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanacak. Desteğin toplam bütçesi ise 5 milyar lira.

Teknoloji tabanlı start-upların test ve sertifikasyon ihtiyaçları için de 25 bin lira üst limitli ilave destek imkanı sağlanacak.

Destek programının geri ödemeleri 2024 yılında başlayacak, eşit taksitlerle yapılacak.

Başvurular 21 Mayıs'a kadar yapılabilecek

Programdan yararlanmak isteyen girişimciler 21 Mayıs'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan