KOSGEB'in 5 milyar liralık destek programı için başvurular başladı

KOSGEB'in 5 Milyar liralık destek programına başvurular e-Devlet üzerinden başladı. Destek programıyla mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük ölçekli işletmelere de 75 bin lira 3 yıl ertelemeli faizsiz kredi sağlanacak.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde ekonominin olumsuz yönde etkilenmesini engellemek için destek paketleri hayata geçirildi.

KOSGEB de mikro ve küçük işletmeleri desteklemeye yönelik bir destek programı hazırlandı.

3 yıl ödemesiz sıfır faizli KOSGEB destek programına başvurular başladı.

Destek programıyla, mikro işletmelere 30 bin liraya, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanacak. Desteğin toplam bütçesi ise 5 milyar lira.

Teknoloji tabanlı start-upların test ve sertifikasyon ihtiyaçları için de 25 bin lira üst limitli ilave destek imkanı sağlanacak.

Destek programının geri ödemeleri 2024 yılında başlayacak, eşit taksitlerle yapılacak.

Başvurular 21 Mayıs'a kadar yapılabilecek

Programdan yararlanmak isteyen girişimciler 21 Mayıs'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.