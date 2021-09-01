Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) kredi programları özellikle pandemi dönemi ile birlikte sürekli gündemde olan konuların başında gelmektedir. Pandemiden negatif bir şekilde etkilenmiş, gelir kaybına uğrayan ve nakit akışında problem yaşadığı halde istihdamı devam eden küçük işletmelere destek sağlamak için açılan kredi programına ilgi oldukça yoğun olmaktadır. Birçok kişi pandeminin etkilerini azaltmak adına bu yolu tercih etmektedir. Peki KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılmaktadır? KOSGEB kredi başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? KOSGEB başvurusu e-Devlet üzerinden yapılır mı? KOSGEB faizsiz kredi başvuruları nasıl yapılır?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) kredi programları özellikle pandemi dönemi ile birlikte sürekli gündemde olan konuların başında gelmektedir. Pandemiden negatif bir şekilde etkilenmiş, gelir kaybına uğrayan ve nakit akışında problem yaşadığı halde istihdamı devam eden küçük işletmelere destek sağlamak için açılan kredi programına ilgi oldukça yoğun olmaktadır. Birçok kişi pandeminin etkilerini azaltmak adına bu yolu tercih etmektedir. Peki KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılmaktadır? KOSGEB kredi başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? KOSGEB başvurusu e-Devlet üzerinden yapılır mı? KOSGEB faizsiz kredi başvuruları nasıl yapılır?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) kapsamında koronavirüs pandemisinden dolayı mali olarak sıkıntıda olan mikro işletmeler için 30 bin TL, küçük işletmeler için ise 75 bin TL'ye kadar 3 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Bu krediden faydalanmak isteyen birçok kişi KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabını aramaktadır.

İşte tüm detayları ile KOSGEB faizsiz kredi başvuruları hakkındaki tüm bilinmeyenler…

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu yapabilmek için öncelikle mikro ve küçük işletmelerin belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

Daha sonra bu kapsamda www.kosgeb.gov.tr adresinden E-Hizmetler bölümüne tıklanır. Bu bölüme tıklandıktan sonra Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu menüsünden başvuru yapılabilmektedir.

Başvuru sürecinin sorumsuz geçmesi için işletme sahiplerinin bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Online başvuru yapılırken sisteme belli belgeler taranarak eklenmelidir. Bu belgeler şu şekildedir;

Varsa; yasal sınırların üzerindeki vergi – SGK borcunun tecil ya da taksitlendirildiğini gösteren belge

SGK'ya tescili olmayan şahıs işletmeleri için; işyerinin SGK'ya tescilli olmadığına ve şahıs olarak SGK'ya borcun bulunmadığına dair belge

Sadece ikinci bileşene yapılan başvurularda; işletmenin yenilikçi genç işletme kriterlerinden en az birini sağladığını gösteren belge (KBS'de kayıtlı projelere ilişkin alan otomatik doldurulmuşsa, belge eklenmesi zorunlu değildir)

Başvuruların son tarihi ise 21 Mayıs olarak 2021 olarak belirlenmiştir.

KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları nelerdir?

-Program aşağıdaki iki destek bileşeninden oluşmaktadır. İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilir.

Birinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde faaliyet gösteren MKİ'ler için işletme sermayesi desteği

İkinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde veya “Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü”nde ya da “Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü”nde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ'ler için işletme sermayesi desteği

Mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB Veritabanında kayıtlı olmaları ve KOBİ Beyannamelerinin güncel ve onaylı olması şartıyla başvuru yapabilecektir.

-Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:

Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik borcu olanlar bu desteğe başvuramayacaktır.

Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının Covid-19 salgını kapsamında 2020'de ilan ettikleri “İşe Devam Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.