Koronavirüs salgını Alman kamu bütçesini vurdu!

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, yılın ilk yarısında Kovid-19 kriziyle mücadele kapsamında yapılan harcamaların etkisiyle 80,9 milyar avroya çıktı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülkenin kamu bütçesindeki açık 80,9 milyar avro ile cari fiyatlarla (güncel piyasa fiyatları) GSYH'nin yüzde 4,7'sine denk geldi. 2020'nin ilk yarısında bütçe açığı, 47,8 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Kamu gelirleri, 2021'de geçen yıla göre yüzde 3,1 artarak 798,3 milyar avro, giderleri de yüzde 6,9 artışla 879,2 milyar avro olarak kaydedildi. Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı 80,9 milyar avro olarak gerçekleşti.

67 milyar avro ile en fazla bütçe açığı federal devletin olurken, kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artması dikkati çekti.

Destatis açıklamasında, "Kovid-19 pandemisi ile mücadele önlemleri kamu bütçesine ağır şekilde yük olmaya devam ediyor." denildi.

Açıklamada, söz konusu önlemlerin iki Almanya'nın birleştiği 1991 yılından bu yana en yüksek ikinci bütçe açığına yol açtığı belirtilerek, ülkenin en büyük bütçe açığının 1995'te Treuhand borçlarının Alman kamu bütçesine entegre edilmesi ile oluştuğu hatırlatıldı.

8 yıldır art arda bütçe fazlası veren Almanya'da, geçen yıl Kovid-19 salgınının neden olduğu kriz nedeniyle bütçe açığı oluşmuştu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), bu yıl bütçe açığının aşıların ve koruyucu ekipmanların alınması, kısa çalışma ödenekleri ve şirket teşvikleri gibi Kovid-19 salgınına ilişkin harcamaların artmasıyla GSYH'nin yüzde 5 üzerinde olacağı tahmininde bulunuyor.

Bundesbank, 2022'de bütçe açığının ekonominin toparlanması ve vergi gelirlerinin artması ile GSYH'nin yüzde 1,5'ine düşmesini bekliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.