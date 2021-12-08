Korkutan dolar uyarısı? Türkiye kritik eşikte mi? Scope Ratings'in amacı ne?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye ile ilgili değerlendirmesinde nelere yer verdi? Scope Ratings Ülke ve Kamu Sektörü Notları Direktörü Dennis Shen dolar ile ilgili hangi değerlendirmede bulundu? Scope Ratings kimdir? Kuruluş Türkiye hakkında daha önce neler söylemişti ve amacı nedir?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye ile ilgili değerlendirmesinde nelere yer verdi? Scope Ratings Ülke ve Kamu Sektörü Notları Direktörü Dennis Shen dolar ile ilgili hangi değerlendirmede bulundu? Merkez Bankasının alacağı pozisyon ne olacak? PPK toplantısı ne zaman? Scope Ratings kimdir? Kuruluş Türkiye hakkında daha önce neler söylemişti ve amacı nedir?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye'nin kritik bir eşikte olduğunu, sermaye kontrolleri ve rezervlerin kullanılmasının lirada değer kaybını önlemesinin muhtemel görünmediğini söyledi.

Ankara'nın seçeneği az mı?

Scope Ratings Ülke ve Kamu Sektörü Notları Direktörü Dennis Shen yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 20'nin üzerindeki enflasyona, vatandaşlarının harcanabilir gelirlerinin aşınmasına rağmen faiz oranlarını düşürerek ekonomik büyümeyi hızlandırmaya ve ihracatı artırmaya bağlı olduğu ortamda Ankara'nın kullanabileceği sadece bir kaç seçenek olduğunu vurguladı.

Merkez hangi pozisyonu alacak

Foreks'in aktardığı bilgiye göre; Kur krizinin yeterince kötüleşmesi ve merkez bankasının liradaki cari satış baskısını hafifletmek ve enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırabileceğini belirten Shen, bunun dışındaki seçeneğin TCMB'nin sermaye kontrolleri uygulaması olduğunu savundu.

Sermaye kontrolü uygulanabilir mi?

"TCMB yeniden sermaye kontrolleri uygulayabilir, dövize erişimi sınırlayabilir, yerel ve yabancı bankalardan döviz arayabilir ve 2018-2020 arasında olduğu gibi rezervler yolu ile kuru savunabilir" diye konuşan Shen, diğer merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırdıkları bir ortamda 16 Aralık'ta faiz indirimi yönünde herhangi bir kararın lira üzerinde daha da baskı yaratacağını vurguladı.

Scope Ratings kimdir?

AB'nin 'nin ekonomik yaklaşımını temsil ettiği kabul edilen Alman derecelendirme kuruluşu Scope Ratings,2020 yılında yayınladığı raporda; “riskli üçlü” olarak değerlendirdiği Arjantin, Türkiye ve Gürcistan ekonomilerinin ödemeler dengesinden kaynaklanan sorunlar karşısında kırılgan olmakla kalmayıp krizlere direnebilme kapasitesi yönünden de çok zayıf bulunduklarını kaydetmişti. Rapora göre en “riskli üçlü” içinde olmaktan bu kez kurtulan Ukrayna ile birlikte Kolombiya, Endonezya, Mısır ve Pakistan da riskli ülkeler arasında yer almıştı

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihleri-PPK ne zaman toplanacak?

Merkez Bankası'nın bu süreçte alacağı kararlar önem taşıyor.

PPK'nın önümüzdeki takvime göre toplantı tarihleri ise şöyle:

21 Ocak 2021

18 Şubat 2021

18 Mart 2021

15 Nisan 2021

6 Mayıs 2021

17 Haziran 2021

14 Temmuz 2021

12 Ağustos 2021

23 Eylül 2021

21 Ekim 2021

18 Kasım 2021

16 Aralık 2021

20 Ocak 2022

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

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