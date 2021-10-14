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TIMETURK / EKONOMİ / Koopertatif marketler hep ucuz olacak

Koopertatif marketler hep ucuz olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından, her gün yeni bir yerde Tarım Kredi Kooperatifi marketinin açıldığını söyledi.

6 Saat Önce
2021-10-14 11:49:23
Koopertatif marketler hep ucuz olacak

Bin yeni market açılacağını dile getiren Bakan Pakdemirli "Tarım Kredi Kooperatifleri, diğer marketlere göre daha ucuz. Buralarda fiyat konusunda dikkat ediliyor. Diğer marketlerle kıyaslama yapılıyor. Pahalı olan bir şey varsa, hemen fiyatı aşağıya çekiliyor" dedi.

Pandemiyle birlikte gıda fiyatlarının arttığını ve bunun bir fatura getirdiğini belirten Pakdemirli "Verimsizlik nerede varsa orayı düzeltmek lazım. Lojistik zincirinde ya da perakendede varsa, oraya el atmalıyız. Gıdanın yaklaşık 3'te 1'i tarım ürünleri... Kalanı sanayi, yani işçilik ve diğer işletme maliyetleri... Bunlar artıyorsa gıda da artıyor. Olan bu" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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