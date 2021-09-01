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TIMETURK / EKONOMİ / Kooperatif Marketler nerelerde var? Ankara, İzmir, İstanbul Kooperatif Marketler hangi ilçelerde var?

Kooperatif Marketler nerelerde var? Ankara, İzmir, İstanbul Kooperatif Marketler hangi ilçelerde var?

Kooperatif Marketler nerelerde var? Ankara, İzmir, İstanbul Kooperatif Marketler hangi ilçelerde var? Son zamanlarda artan gıda fiyatları vatandaşın belini bükmüş durumda. Market fırsatçılarının önüne geçmek ve ucuz ürün satışı yapılması amacıyla marketleşme faaliyetlerine hız veren Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri Türkiye'nin her bölgesinde sayısını giderek arttırıyor. Şimdiden 45 ilde 446 markete ulaşan Kooperatif Marketler 2022 yılı sonunda 1.200 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Ucuz ve kaliteli ürün satan Kooperatif Marketlerinin nerelerde, hangi illerde ve ilçelerde olduğu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri nerelerde var sorusunun yanıtı...

3 Saat Önce
2021-09-01 09:11:36
Kooperatif Marketler nerelerde var? Ankara, İzmir, İstanbul Kooperatif Marketler hangi ilçelerde var?

Kooperatif Marketler nerelerde var? Ankara, İzmir, İstanbul Kooperatif Marketler hangi ilçelerde var? Son zamanlarda artan gıda fiyatları vatandaşın belini bükmüş durumda. Market fırsatçılarının önüne geçmek ve ucuz ürün satışı yapılması amacıyla marketleşme faaliyetlerine hız veren Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri Türkiye'nin her bölgesinde sayısını giderek arttırıyor. Şimdiden 45 ilde 446 markete ulaşan Kooperatif Marketler 2022 yılı sonunda 1.000 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Ucuz ve kaliteli ürün satan Kooperatif Marketlerinin nerelerde, hangi illerde ve ilçelerde olduğu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri nerelerde var sorusunun yanıtı...

Son yıllarda gıda piyasasında fiyatlarda aşırı bir yükseliş söz konusu. Fiyata artışına isyan eden vatandaşlar üreticiden direk vatandaşa ulaşan, kaliteli ve ucuz ürün satan marketleri araştırmaya başladı. Kooperatif Marketler vatandaşın ihtiyacını gidermek için son yıllarda market sayısını hızla artırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, fırsatçıların piyasayı manipüle etmesini engellemek, marketçilerin kâr hırsıyla yaptıkları fiyat artışını önlemek ve kaliteli gıdayı ucuz fiyata vermek amacıyla marketleşme atağına geçen Tarım Kredi Kooperatifleri 45 ilde 446 markete ulaştı. Bu sayı yıl sonunda 650'ye, 2022'de 1.210'a çıkacak.

Kooperatif Marketler nerelerde var?

Kooperatif Marketler Türkiye'nin bir çok ilinde ve bir çok ilçesinde faaliyet gösteriyor. Vatandaşlar ucuz ve kalieli ürün almak için Kooperatif Marketler nerelerde var? Ankara, İzmir, İstanbul Kooperatif Marketler hangi ilçelerde var? sorularına yanut arıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri sıorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz...

Tarım Kooperatif Marketleri hangi illerde var?

Tarım Kredi Kooperatifleri nedir?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'de 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu hükümlerinden faydalanmak üzere, üreticilerin aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurdukları, tüzel kişiliği olan değiştir ortaklı, değişir sermayeli çiftçi kuruluşudur.

Gıda, sigorta, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, sera ve sulama sistemleri, lojistik, lisanslı depoculuk ve bilişim sektörlerinde üretim ve hizmet vermektedir. Türkiye'nin en önemli çiftçi kuruluşu kabul edilir. Kuruluşun temeli, Osmanlı Devleti'nin Niş eyaletinde 1863 yılında vali Mithat Paşa tarafından kurulan ve tarımsal kooperatiflerin ilk adımı niteliği taşıyan Memleket Sandıkları'na dayanır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı "Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu" ile günümüzdeki anlamıyla kuruluşu gerçekleşmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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