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TIMETURK / EKONOMİ / Konya Şeker’den üreticiye ek prim ödemesi yarın

Konya Şeker’den üreticiye ek prim ödemesi yarın

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 'Pancar paralarını ödememizi tamamladık, şimdi de tüketicilerimizin hesaplarına ek prim ödemelerini yatırıyoruz.' dedi.

3 Saat Önce
2022-03-08 17:35:04
Konya Şeker’den üreticiye ek prim ödemesi yarın

Konya Şeker, sözleşmeli şeker pancarı üretimi yapan bütün üreticilere ton başına 15 lira olmak üzere ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Şirket açıklamasında, 42 milyon 769 bin 199 TL tutarındaki ek prim ödemesinin tek seferde yarın saat 17.30'dan itibaren çiftçilerin hesabına yatırılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, attıkları bütün adımların amacının çiftçilerin daha fazla üretmesi ve ürettiklerinde de haklarını tam alabilmeleri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere yönelik müjde niteliğindeki açıklamalarını müteakip kendilerinin de üzerine düşeni yaptığını aktaran Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Pancar paralarını ödememizi tamamladık, şimdi de tüketicilerimizin hesaplarına ek prim ödemelerini yatırıyoruz. Çarşamba günü toplamda 42 milyon 769 bin 199 lira tutarındaki ek prim ödemesini bütün üreticilerimize ödüyoruz. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyoruz, bu ülkedeki bütün dertlerin dermanı çiftçilerimizin üretimini artırarak devam ettirmesidir. Bu anlamda, biz alımını yaptığımız bütün ürünlerde çiftçilerimizi mağdur etmeyecek, üretimin sürekliliğini sağlayacak çalışmalarımızı başta devlet kurumlarımız olmak üzere bütün paydaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Adalet çizgimizden şaşmayacağımızı ifade etmek istiyorum, bütün çiftçilerimizin alın terlerini hak ettikleri şekilde almaları bizim önceliğimizi oluşturuyor.

Ülkemizdeki gıda arzında herhangi bir aksamaya biz müsaade etmeyiz. Üzerimize düşen görevi yapıyoruz, bol yağışlı bir sezon dönemdeyiz, tarlalarımızı bolca ekelim istiyoruz, üretelim ve ülkemize güvenelim. Bu memleketin üreticilerimizin üretimine ihtiyacı var ve inanıyoruz ki üretimle birçok sorunun üstesinden geleceğiz. Ton başına 15 lira olarak yapacağımız bu ödememizin de hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." AA .

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