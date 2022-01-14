Konya Şeker'den patates bedelleri için erken ödeme

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 'Alımı yapılan patateslerin bedelinin tamamını bugün ödüyoruz' açıklamasında bulundu.

Konya Şeker, alımını yaptığı patateslerin bedelinin tamamını bugün ödüyor.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Konya Şeker, bu yıl sözleşmeli patates tarımı yaptırdığı çiftçilere geçen yıllara göre yaklaşık bir ay erken ödeme yapmış olacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker'in sadece şeker pancarı için değil aynı zamanda münavebeli ekimde çiftçiye kazanç sağlayan patates, ayçiçeği, mısır, buğday, arpa ve diğer birçok tarım ürününün de ekim güvencesi olduğunu dile getirdi.

Erkoyuncu, "Biz çiftçilerimizden üretime devam etmelerini istiyoruz, bolca eksinler. Konya Şeker olarak onların ürettiklerinden hak ettiği kazancı elde edebilmeleri için çiftçilerle istişareli bir şekilde her türlü adımı atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle başlayan sürecin birçok açıdan Türkiye'yi ve birçok sektörü zorladığını ve zorlamaya da devam edecek gibi göründüğünü belirten Erkoyuncu, "Ama biz kendimizi bu sürecin akıntısına kaptıramayız. Bölge çiftçimizin ardında güvence olarak Konya Şeker var, eksinler, üretsinler, üretmeye devam etsinler, onların ürettiklerinden hak ettikleri kazancı elde etmesi bizim en öncelikli konumuzu oluşturuyor. Regülasyon görevimizi yaptık yapacağız. Ödediğimiz patates bedellerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.