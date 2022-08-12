Konya Kağıt vergi öncesi karını yüzde 772 artırdı

2022 yılı ikinci çeyrek itibarıyla şirketin satış cirosu ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 255 artış gösterdi.

BERA Holding şirketlerinden kağıt, karton ve ambalaj sektöründe faaliyetini sürdüren Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., konsolide olmayan 2'nci çeyrek faaliyet raporu, finansal tablo ve karlılık oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen ve kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Şirketimiz Konya Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş. geleceğin öncü markası olma yolunda hızla ilerlemektedir. 'Medeniyetin Hamuru Gelecek Nesillerde' diyerek sürdürülebilir büyüme yolunda hızla ilerleyen şirketimiz, paydaşlarımız açısından maksimum değeri sağlamak için özveriyle faaliyetlerini sürdürmektedir. İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından ikinci 500 kapsamında, Türkiye'nin en başarılı sanayi şirketleri sıralamasında 135'inci Sırada yer alan Konya Kâğıt San. ve Tic. AŞ. 2022 yılında, 2021 yılına göre daha güçlü bir performans sergilemiştir.

Şirketimiz 2022 ilk yarıyılında fiyat artışlarının yanında bir önceki yıla göre üretim ve satış miktarlarındaki artışların etkisiyle satış hasılatını yüzde 255 artırarak 1,028,697,836 TL'ye çıkarmıştır. Şirketimizin, 2022 ilk yarıyıl vergi öncesi karı ise bir önceki yıla göre yüzde 772 artarak 454 Milyon 101 bin 413 lira olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yüzde 17,76'dan yüzde 37,08'e çıkmıştır.'

Kar dağıtım işlemleri tamamlandığı kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

'13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Şirket Yönetim Kurulu'nun dağıtılabilir karın yüzde 20'sinin dağıtımı hakkındaki teklifi doğrultusunda, 2021 yılı karından 130,000,000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 34,871,867,61 TL kar payının 11.05.2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiş olup, kar dağıtım işlemleri tamamlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yatırım projeksiyonuna alınan Amerikan Bristol Kartonu ile Dekor ve Baz kâğıt yatırımına ilişkin ön araştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu vesileyle, 2022 ilk yarıyılına ilişkin faaliyet sonuçlarını değerli ortaklarımızın ve yatırımcıların bilgilerine sunar, sağlıklı ve huzur içerisinde bir dünya dileriz.'

Şirketin faaliyetlerine yönelik risk analizi konusunda ise şu açıklama yapıldı;

'Kur Riski: Şirketin faaliyetleri dolayısıyla yapmış olduğu satışlar, tedarikler ve diğer ödemeler fonksiyonel para biriminden hariç döviz cinsinden yapmaları durumunda kur riskine maruz kalmaktadır. Şirketin ana faaliyet konusu kâğıt üretiminin hammaddesi olan selüloz tamamen ithal edilmektedir.Döviz kurundaki artışlar hammadde fiyatlarında artışa, döviz cinsinden alınan krediler nedeniyle kur farkı ve finansman giderlerinin artmasına neden olabilmektedir. Şirket satışlarının önemli bir kısmını dövize endeksli yapılması nedeniyle kur riski minimal seviyede kalmaktadır.

Faiz Riski: Şirketin sahip olduğu kredilerden dolayı şirket faiz riskine maruz kalmaktadır. Faizlerde meydana gelecek artış şirketin finansman giderlerinde artışa sebep olacaktır. Şirket dengeli faiz yapısına sahip finansal varlık-yükümlülük portföyü oluşturarak faiz riskini minimize etmektedir.'