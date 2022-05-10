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TIMETURK / EKONOMİ / Konut paketine Özgür Demirtaş’tan tepki!

Konut paketine Özgür Demirtaş’tan tepki!

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar toplantısında konut satışlarına yönelik 3 ayrı pakete sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Demirtaş, “Daha yanlış bir politika düşünemiyorum” dedi.

15 Saat Önce
2022-05-10 14:53:10
Konut paketine Özgür Demirtaş’tan tepki!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ev almak isteyenlere 0,99 faizle, 10 yıla kadar taksitle, 2 milyon TL'ye kadar kredi verileceğini açıklamasına Ekonomist Özgür Demirtaş, tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Demirtaş, “Açıklanan resmi enflasyonun yüzde 70 olduğu, ucuz krediyle şişirilen ev fiyatlarından insanların yandığı bir ortamda, siz kalkıp yüzde 0.99 faizle bedavaya çuval çuval TL dağıtırsanız, her şeyi daha da berbat yaparsınız” dedi.

Demirtaş, “Daha yanlış bir politika düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

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ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar toplantısında konut satışlarına yönelik 3 ayrı paket açıklamıştı. Bunların ilki, ilk kez konut alacakların, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almaları için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilmesiydi.

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsarken, üçüncü paket ise, inşaat sektörüne yönelik. Erdoğan, Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projeleri için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldığını belirtmişti. .

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