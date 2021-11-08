Konut, oto ve ticari kredilerde faiz indirimi devam edecek mi?

Merkez Bankası tarafından eylül ayında başlayan gecelik faiz indiriminin bu ay da 50 baz puan da olsa devam etmesi bekleniyor. Gerileyen faizin bankalar tarafından uygulanan konut, oto ve ticari kredilerde uygulanan faiz oranlarına da yansıması süreci yakından takip ediliyor.

TİMETURK

Para Politikası Kurulu'nun faizle ilgili iki aydır aldışı aşağı yönlü kararı bankaların uyguladığı faiz politikalarına yansımaya başladı. İlk adımda kamu bankaları tarafından başlatılan faiz indirim kararına özel bankaların ilgi göstermemesi dikkat çekerken oto, konut ve ticari alanlarında kredi talebinde kısmen de olsa hareketlilik gözlendi.

Rakamların diliyle bakıldığında, eylül ayının ilk günlerinde ortalama ticari kredi faizleri yüzde 21.62 iken, bu oran ekimin son haftasında yüzde 19.38 seviyesine geriledi. Aynı şekilde eylül başında yüzde 17.88 olan konut kredi faiz oranı ekim sonunda yüzde 17.53 seviyesinden işlem gördü. İki ayda yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürülen reel faiz oranının aşağı yönlü seyrinin devam etmesi durumunda konut, oto ve ticari kredilerde de gevşemenin devam etmesi bekleniyor. Konut için uygulanan kredi faizlerinde yapılan aşağı yönlü güncellemenin kamu bankaları ile sınırlı kalması tüketicilerin bu bankaları tercih etmelerine neden oldu. Kasım ayında Merkez Bankası'nın alacağı yeni faiz kararına göre bu oranın değişebileceği beklentisi var.

Bireysel tüketici kredisi faizi düşecek mi?

Merkez Bankası verileri reel faizdeki gerilemeye işaret ederken tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan bireysel tüketici kredisi faiz oranlarında nasıl bir politika izleneceğine dair net bir açıklama yapılmış değil. Nitekim, ihtiyaç kredilerinin sınırlandırılması konusunda devreye alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Temmuz'da ihtiyaç kredisi risk ağırlıklarını artırdığını açıklamıştı. 16 Eylül 2021 tarihinde ise 50 bin TL üzerindeki tüketici kredileri için genel vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi. İhtiyaç kredilerinin ağırlıklı ortalama faizi 3 Eylül'de yüzde 23.24 iken bu oran 1 Ekim tarihinde yüzde 23.34'e kadar yükseltildi. Veriler incelendiğinde 22 Ekim tarihinde yüzde 23.35 olan ihtiyaç kredilerinin ağırlıklı ortalama faizinin ekimin son haftasında haftasında yüzde 23.28 olduğu görülüyor.

Taşıt kredisi faizinde düşüş bekleniyor

Verilere göre taşıt kredilerinde eylülün ilk haftasında faiz oranı yüzde 21.37 seviuesindeydi. Ekim başında bu oran 20.37'e gerilerken, ekim sonunda yüzde 20.33 civarına geriledi. Aralık ayında düzenlenecek otomobil kampanyaları dikkate alındığında oranın yüzde 20'nin altına düşmesi beklentisi hakim.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.