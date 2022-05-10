Konut kredisi paketi açıklandı, ev fiyatları uçtu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'İlk defa konut alacaklara 2 milyon liraya kadar 10 yıl 0.99 faiz kredisi sağlayacağız' açıklaması sonrası satılık ev ilanlarındaki fiyat artışı dikkat çekti.