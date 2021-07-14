Konut kredisi faizleri düştü mü? Merkez Bankası faiz indirdi mi? MB faiz indirirse konut kredisi faizleri düşer mi? Ev almak isteyen binlere kişi konut kredisi faizlerinin yüksek olması nedeniyle bu düşüncelerini ertelemek zorunda kalıyor. Konut kredisi faizlerinin makul seviyeye gelmesini bekleyenler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Merkez Bankası faiz indirdi mi? MB bugün faiz kararını açıklayacak. Henüz karar açıklanmamışken vatandaşlar Merkez Bankası faizleri düşürürse konut (ev) kredisi faizleri düşer mi diye araştırıyor.

Konut kredisi faizleri düştü mü? Merkez Bankası faiz indirdi mi? MB faiz indirirse konut kredisi faizleri düşer mi? Ev almak isteyen binlere kişi konut kredisi faizlerinin yüksek olması nedeniyle bu düşüncelerini ertelemek zorunda kalıyor. Konut kredisi faizlerinin makul seviyeye gelmesini bekleyenler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Merkez Bankası faiz indirdi mi? MB bugün faiz kararını açıklayacak. Henüz karar açıklanmamışken vatandaşlar Merkez Bankası faizleri düşürürse konut (ev) kredisi faizleri düşer mi diye araştırıyor.

Merkez Bankası kritik kararını bugün açıklaycak. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Vatanadşlar da açıklanacak kararı merakla bekliyor. Ev ve araba almak isteyen vatandaşlar yükske kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerinden vazgeçmez zorunda kalıyor. Kredi faiz oranlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar Merkez Bankası'ndan gelecek habere odaklanmış durumda. Ekonomistler faizlerin sabit tutulacağı görüşünde ancak vatandaşlar Merkez Bankası faiz indirirse konut kredileri düşer mi sorusunu soruyor.

Merkez Bankası faiz indirdi mi?

Merkez Bankası faiz kararını henüz açıklamadı. Merkez Banlası Para Politikası Kurulu 14 Temmuz 2021'de toplanacak. Kuruldan çıkacak olan faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak.

Konut kredisi faizleri düştü mü?

Konut kredisi faizleri uzun süredir aynı seviyede duruyor. Bankalar ara sıra kredi kampanyaları yaparak faizleri bir miktar düşürüyor ancak bu oran vatandaşı tatmin etmiyor.

MB faiz indirirse konut kredisi faizleri düşer mi?

Yatırım yapmak isteyen, fabrika kurmak isteyen, ev almak iseyen, araç almak isteyen, iş yeri açmak isteyen yükske kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesini bekliyor. Peki Merkez Bankası faizi indirince konut kredi faizleri düşer mi? Merkez Bankası muhtemel bir faiz indirimi yaparsa bu bankaların konut, ihityaç ve araç kredi faiz oranlarına yansır. Kademeli olarak bankaların uyguladığı faizler MB'nin faiz indirimiyle geri çekilir.

Merkez Bankası faiz indirir mi?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Başekonomisti William Jackson, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin üçüncü çeyrekte gevşemeye gidebileceğini belirtti. TCMB'nin temmuz ayında parasal gevşemeye başlayabileceğini belirten Jackson, bu yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 14'e gerileyebileceğini ifade etti.

Dolarda son durum nedir?

Piyasalar, bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını beklerken, dolar güne 8,62 lira bandının üzerinde başladı. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,6258 lira, satış fiyatı 8,6336 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL alış fiyatı 10,1638 lira, satış fiyatı 10,1731 lira seviyesinde yer alıyor.

150.000 TL 120 ay güncel konut kredisi fazi oranları

Akbank Konut Kredisi (Bankadan Sigortalı) %1,39

Ziraat Bankası Konut Kredisi %1,37

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi %1,38

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,37

İş Bankası Ev Kredisi Kampanyası / Hayat Sigortalı-Tahsis Ücretli %1,41

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage %1,46

ING Konut Kredisi %1,59

ICBC Turkey Yeni Evim Kredisi %1,89

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