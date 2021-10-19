Konut kredisi faizi düştü mü? Konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı ne kadar? (Güncel)

Konut kredisi faizi düştü mü? Konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı ne kadar? Piyasalar ve vatandaşlar Merkez Bankası'nın Ekşim ayı faiz kararına odaklanmış durumda. Hayat pahalılığının ve enflasyonun arttığı şu günlerde vatandaşlar yatırım yapmak için yada ev ve araba almak için banka kredisi çekmek zorunda. Ancak banka kredi faizlerini yüksek olması vatandaşları endişelendiriyor ve bir süre beklemek zorunda bırakıyor. Banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha bekliyor.

Konut kredisi faizi düştü mü? Konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı ne kadar? Piyasalar ve vatandaşlar Merkez Bankası'nın Ekşim ayı faiz kararına odaklanmış durumda. Hayat pahalılığının ve enflasyonun arttığı şu günlerde vatandaşlar yatırım yapmak için yada ev ve araba almak için banka kredisi çekmek zorunda. Ancak banka kredi faizlerini yüksek olması vatandaşları endişelendiriyor ve bir süre beklemek zorunda bırakıyor. Banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekleyen vatandaşlar Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha bekliyor.

Ev, araba almak isteyenler, iş yeri açmak isteyenler yüksek faiz oranları nedeniyle bankalardan kredi çekemez oldu. Banka kredi faizlerinin makul seviyeye gelmesini bekleyen vatandaşlar Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor. Merkez Bankası Eylül ayında 100 baza puan faiz indirimi yaparak fazileri yüzde 19'dan yüzde 18'e çekmişti. Bu hamlenin ardından pek çok kişi konut kredisi faizi düştü mü? Konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı ne kadar? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri hiç şüphesiz bankaların kredi faiz oranlarına yansıyacaktır. Ancak yakın zamanda kredi faizlerinin düşmesi için daha fazla faiz indirimine ve piyasanın durulmasına ihtiyaç var.

Konut kredisi faizi düştü mü?

Merkez Bankası'nın Ekim ayı kritik faiz toplantısı 21 Ekim'de gerçekleşecek. Alınan kararkar saat 14.00'te piyasa duyurulacak. Merkez Bankası Eylül ayında fazileri 100 baz puan indirmişti. Bu indirimin ardından banka kredi faizlerinde de indirim oluşmaası beklenmişti ancak indirim göz çarpar şekilde henüz gerçekleşmedi. Ekim ayı toplantısında ne karar çıkacağı ise piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası konut kredilerinde ciddi bir düşüş görülmedi. Ekim 2021 itibari ile en düşük faizli konut kredisi faizi yüzde 1,37 oranında. 1,37 faiz oranına göre 10 yıl vade ile 300 bin TL kredi çeken bir vatandaş toplam 615.555,20 TL para ödemesi yapacak.

İşte 1.37 faiz oranına göre 300.000 TL'lik kredinin 10 yılda toplam maliyeti;

Faiz: 1.37

Vade: 10 yıl

Kredi Tutarı:300.000,00 TL

Toplam Faiz:312.955,20 TL

Ort. Ekspertiz Ücreti:1.100,00 TL

Banka Tahsis Ücreti:1.500,00 TL

Toplam Ödeme:615.555,20 TL

Konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı ne kadar?

Akbank Konut Kredisi %1,37

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,48 - %1,80

İş Bankası Konut Kredisi %1,38

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,39

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,61 - %1,69

Anadolubank Konut Kredisi %1,85

Burgan Bank Konut Kredisi %2,00

DenizBank Konut Kredisi %1,68

Fibabanka Konut Kredisi %1,72 - %1,77

Halkbank Konut Kredisi %1,38

HSBC Konut Kredisi %1,99

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %1,89

ING Konut Kredisi %1,52 - %1,58

Faiz nedir?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.